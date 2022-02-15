Дитяча онкологія
Найпоширенішими серед них є лейкемія (рак крові) та рак головного мозку. Про це на брифінгу 15 лютого розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє 24 канал.
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Найчастіше у дітей діагностують такі онкологічні захворювання:
- у хлопчиків – 76,6% всіх випадків – лейкемія, рак головного мозку та нервової системи, злоякісні новоутворення кісток, м'яких тканин та нирок;
- у дівчаток – 85,3% всіх випадків – рак головного мозку та нервової системи, лейкемія, злоякісні новоутворення заочеревинного простору, м'яких тканин та кісток.
Однак одним із найбільш ефективних методів боротьби з цією недугою – є рання діагностика. Значну частину випадків можна запобігти, якщо проводити обстеження.
Пам'ятайте, рання діагностика це запорука успішного лікування,
– наголосили в МОЗ.
Основні тривожні симптоми раку у дітей
Онкологічні захворювання в дітей часто супроводжуються певними симптомами. Їх можуть помітити не тільки лікарі, а й члени родини.
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Серед основних симптомів є такі:
- тривала й безпричинна втрата ваги;
- часті головні болі, що супроводжуються ранковим блюванням;
- набряки, постійні болі в кістках, суглобах, у ділянці спини або в ногах;
- ущільнення в зоні живота, шиї, грудей, таза чи пахв, збільшення лімфовузлів;
- поява синців або висипки на шкірі;
- часто повторювані інфекційні захворювання;
- постійна нудота чи блювання без нудоти;
- постійна втома й помітна блідість шкіри.
Також про можливу наявність онкозахворювань у дітей може свідчити біляста смужка за зіницею в оці дитини та періодичне чи постійне підвищення температури без видимих на те причин.