Які основні тривожні симптоми допоможуть батькам розпізнати онкозахворювання у дітей

Щороку 15 лютого проводиться Міжнародний день дитини, хворої на рак. За даними Національного канцер-реєстру в Україні щороку діагностують приблизно тисячу нових випадків онкологічних хвороб у дітей.

Дитяча онкологія

Найпоширенішими серед них є лейкемія (рак крові) та рак головного мозку. Про це на брифінгу 15 лютого розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє 24 канал.

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Найчастіше у дітей діагностують такі онкологічні захворювання:

у хлопчиків – 76,6% всіх випадків – лейкемія, рак головного мозку та нервової системи, злоякісні новоутворення кісток, м'яких тканин та нирок;

у дівчаток – 85,3% всіх випадків – рак головного мозку та нервової системи, лейкемія, злоякісні новоутворення заочеревинного простору, м'яких тканин та кісток.

Однак одним із найбільш ефективних методів боротьби з цією недугою – є рання діагностика. Значну частину випадків можна запобігти, якщо проводити обстеження.

Пам'ятайте, рання діагностика це запорука успішного лікування,

– наголосили в МОЗ.

Основні тривожні симптоми раку у дітей

Онкологічні захворювання в дітей часто супроводжуються певними симптомами. Їх можуть помітити не тільки лікарі, а й члени родини.

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Серед основних симптомів є такі:

тривала й безпричинна втрата ваги;

часті головні болі, що супроводжуються ранковим блюванням;

набряки, постійні болі в кістках, суглобах, у ділянці спини або в ногах;

ущільнення в зоні живота, шиї, грудей, таза чи пахв, збільшення лімфовузлів;

поява синців або висипки на шкірі;

часто повторювані інфекційні захворювання;

постійна нудота чи блювання без нудоти;

постійна втома й помітна блідість шкіри.

Також про можливу наявність онкозахворювань у дітей може свідчити біляста смужка за зіницею в оці дитини та періодичне чи постійне підвищення температури без видимих на те причин.

Лише один або кілька таких симптомів у дитини є приводом, щоб батьків негайно звернулися до педіатра.