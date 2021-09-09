Спостереження триватиме ще два роки, але поки медики знайшли лише десятки проблемних випадків на мільйони пацієнтів. Опубліковані висновки охоплюють середину грудня 2020 року до 26 червня 2021 року.

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Дослідження побічних ефектів мРНК вакцин

Дослідження не виявило якихось серйозних наслідків для здоров’я, які можуть бути пов’язані з Pfizer-BioNTech або Moderna. Науковці порівняли конкретні побічні ефекти в перші три тижні після введення мРНК з побічними ефектами, які спостерігалися через 3 – 6 тижнів.

В цілому, вивчили дані 6,2 мільйона людей після першої дози та 5,7 мільйона людей після другої дози. Науковці шукали 23 потенційних проблеми зі здоров’ям, які виникли після інших щеплень або про які повідомили пацієнти.

Але науковці виявили, що жоден з них не проявився до рівня, який був статистично значущим після вакцинації.

Побічні ефекти вакцин Pfizer та Moderna

Дослідження виявило 34 випадки міокардиту (запалення серця) та перикардиту (запалення навколишнього мішка серця) у пацієнтів у віці від 12 до 39 років – 85% були чоловіками й 82% були госпіталізовані в середньому на один день. За словами дослідників, майже всі вони одужали до моменту проведення огляду.

Науковці підрахували, що у віковій групі від 12 до 39 років існує ризик додаткових 6,3 випадку міокардиту на мільйон людей. Автори дослідження відзначили, що це значно менше, ніж ризик, пов’язаний із самим COVID-19.

Яка вакцина ефективніша

Останнє дослідження показало, що щеплення вакциною Moderna сформувало більше антитіл проти коронавірусу, ніж вакцина від Pfizer/BioNTech. Також в іншому дослідженні підтвердили вищу ефективність вакцини Moderna проти штаму Дельта.