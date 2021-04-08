Які побічні реакції фіксували в українців після вакцинації проти COVID-19

816 – саме стільки побічних реакцій зафіксували в Україні після щеплення проти коронавірусу. Мовиться про період від початку масової вакцинації 24 лютого і до 4 квітня.

Важливо, що 99,1% побічних ефектів – несерйозні. Про це мовиться у звіті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України, опублікованому 7 квітня.

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Скільки випадків побічних реакцій виявили в Україні за період вакцинації

Станом на 4 квітня в Україні було трохи більше за 290 тисяч щеплених першою дозою вакцини проти COVID-19. При цьому заяв про побічні ефекти надійшло 816.

99,1% з них були несерйозними, а 94,73% – передбачуваними.

Які саме побічні реакції після щеплення проти COVID-19 виявляли в українців

Загалом побічні реакції з'явилися уусіх щеплених.

Найчастіше побічні реакції були такими:

Підвищення температури, втомлюваність, загальна слабкість, почервоніння, біль і набряк – у 66,83% випадків.

В опорно-руховому апараті – міалгія та артралгії (біль у м'язах та кістках) – 11,8%.

Головний біль і безсоння – 11,7%.

Нудота, діарея, біль у животі, присмак металу в роті – 3,21%.

Набряк гортані, нежить, біль у горлі, кропив'янка – 1,63%.

Дуже рідко траплялися такі побічні реакції:

Пітливість та інші розлади – 1,23%.

Зміна показників тиску – 1,14%.

Відчуття важкості й тиску за грудною кліткою, тахіаритмія – 0,89%.

Задишка, сухий кашель, біль у горлі, утруднене дихання – 0,59%.

Зниження і відсутність апетиту – 0,35%.

Дезорієнтація, відсутністю сну, відчуття тривоги, панічна атака – 0,25%.

У крові та лімфі – лімфаденатопія, флебіт, збільшений час згортання – 0,15%.

Розлади слуху (закладеність вух) – 0,10%.

Розлади сечовидільної системи – 0,05%.

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