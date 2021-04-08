Які побічні реакції фіксували в українців після вакцинації проти COVID-19

816 – саме стільки побічних реакцій зафіксували в Україні після щеплення проти коронавірусу. Мовиться про період від початку масової вакцинації 24 лютого і до 4 квітня.
Важливо, що 99,1% побічних ефектів – несерйозні. Про це мовиться у звіті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України, опублікованому 7 квітня.
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Скільки випадків побічних реакцій виявили в Україні за період вакцинації
Станом на 4 квітня в Україні було трохи більше за 290 тисяч щеплених першою дозою вакцини проти COVID-19. При цьому заяв про побічні ефекти надійшло 816.
- 99,1% з них були несерйозними, а 94,73% – передбачуваними.
Загалом побічні реакції з'явилися у
0,28%
усіх щеплених.
Які саме побічні реакції після щеплення проти COVID-19 виявляли в українців
Найчастіше побічні реакції були такими:
- Підвищення температури, втомлюваність, загальна слабкість, почервоніння, біль і набряк – у 66,83% випадків.
- В опорно-руховому апараті – міалгія та артралгії (біль у м'язах та кістках) – 11,8%.
- Головний біль і безсоння – 11,7%.
- Нудота, діарея, біль у животі, присмак металу в роті – 3,21%.
- Набряк гортані, нежить, біль у горлі, кропив'янка – 1,63%.
Дуже рідко траплялися такі побічні реакції:
- Пітливість та інші розлади – 1,23%.
- Зміна показників тиску – 1,14%.
- Відчуття важкості й тиску за грудною кліткою, тахіаритмія – 0,89%.
- Задишка, сухий кашель, біль у горлі, утруднене дихання – 0,59%.
- Зниження і відсутність апетиту – 0,35%.
- Дезорієнтація, відсутністю сну, відчуття тривоги, панічна атака – 0,25%.
- У крові та лімфі – лімфаденатопія, флебіт, збільшений час згортання – 0,15%.
- Розлади слуху (закладеність вух) – 0,10%.
- Розлади сечовидільної системи – 0,05%.
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