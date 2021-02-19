Після скандалу з рівненською стоматологинею, яка жорстоко поводилась з дітьми під час лікування, багато батьків поставили собі питання, як вберегти своє чадо від подібних ситуацій та чи мають вони право перебувати в кабінеті під час надання медичної допомоги дитині.

Бити, залякувати чи погрожувати – неприпустимо для лікаря будь-якого фаху. Окрім фізичних травм такі дії наносять дітям тяжкі психологічні травми.

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Ви повинні дати згоду на лікування

Експертка з медичного права, адвокатка Олена Бабич розповіла правові нюанси надання стоматологічної допомоги діти. Так, за її словами, обов'язкова передумова початку лікування – добровільна інформована згода пацієнта: перед початком маніпуляцій лікар пояснює пацієнту всі нюанси лікування, а пацієнт підтверджує, що він усе зрозумів і погоджується на процедуру підписом у згоді.

Хто підписує згоду на лікування: Згоду на лікування малолітніх дітей (до 14 років) підписують батьки або законні опікуни.

Діти з 14 років мають право на вибір лікаря і надання згоди на лікування, але не можуть відмовитися від лікування.

Якщо пацієнту від 14 до 18 років, краще, якщо інформовану згоду підписує і пацієнт, і один з батьків дитини.

Чи можуть батьки залишатись в кабінеті

Чинне законодавство не містить норм, які б забороняли чи обмежували право батьків бути присутніми під час надання амбулаторної стоматологічної допомоги дитині.

Олена Бабич – адвокат “Але кожна клініка може затвердити внутрішній порядок, в якому прописати власні правила надання медичної допомоги дітям. Раджу батькам ознайомитись з правилами клініки перед початком лікування і якщо вони їх не влаштовують – краще звернутися в інший медичний заклад.”

Особливо актуальна присутність батьків під час первинного прийому, так дитина відчуває себе в безпеці. Коли довірливі відносини між пацієнтом і лікарем встановлені, тоді батьки вирішують самі, чи залишатись у кабінеті з дитиною.

Батьки можуть бути присутніми, але не мусять. Лікар може попросити батьків вийти, але він не може заборонити їм зайти в кабінет.

Лікувати зуби дитині може бути непросто, адже маленькі пацієнти часто бояться, або навпаки є занадто активними під час лікування. Аби не нашкодити дитині, не поранити інструментом лікарі можуть притримувати дитину, є клініки, де лікарі прив'язують дитину ременями безпеки. Але знову ж таки, такі умови обов'язково повинні бути прописаними в умовах лікування і ви повинні з ними погодитись, якщо ні – знайти іншу клініку.

Умови перебування батьків в стоматкабінеті

Застосування місцевої анестезії теж в обов'язковому порядку слід обговорити з батьками чи опікунами дитини, зокрема задля того, аби встановити можливі алергічні реакції.

Якщо лікування проходить в умовах седації , то при повній або частковій присутності свідомості в дитини батьки можуть і мають право бути поряд із нею.

, то при повній або частковій присутності свідомості в дитини батьки можуть і мають право бути поряд із нею. Якщо ж ідеться про лікування в умовах загального знечулення або про медикаментозний сон, тоді присутність батьків є неможливою. Натомість є варіант із відеодоступ до того, що відбувається в кабінеті.

Що робити, якщо лікар проявив насилля до дитини

Олена Бабич зауважила, що у випадку, якщо після походу до лікаря на тілі дитини залишилися синці – треба звернутися до лікувального закладу, щоб їх оглянули і зафіксували.

Крім того, варто піти до дитячого психолога – він з'ясує чи мали місце насильницькі дії та які їх наслідки для психіки дитини. Останній крок – написати заяву до поліції.

Чи можна притягнути лікаря до відповідальності

Олена Бабич – адвокат “Лікар може понести кримінальну або цивільно-правову відповідальність за насильницькі дії щодо дитини. Але позбавити лікаря ліцензії неможливо, оскільки в Україні не існує індивідуального ліцензування лікарів.”

Крім того, за словами пані Олени, підстави для позбавлення ліцензії чітко визначені законодавством і серед них немає такої підстави як "насильницькі дії з боку лікаря" навіть у разі винесення вироку судом.

Актуально про розслідування справи рівненської стоматологині

За даними слідства, лікарка вчинила насильницькі дії відносно малолітніх дітей, чим завдала їм фізичного болю та викликала у них страх, емоційну невпевненість і психологічні страждання.

Наразі правоохоронці встановили 3 потерпілих від таких дій стоматолога влітку 2020 року.

Крім того, у лютому 2021 року лікарка, діючи умисно та усвідомлюючи свою фізичну перевагу над малолітньою дитиною, під час лікування зубів спричинила дитині легкі тілесні ушкодження у вигляді саден на шиї та синців на плечах.

Тож проти лікарки відкрили 5 кримінальних справ.

Правоохоронці спершу не могли встановити місце перебування лікарки: її не було ані за місцем проживання, ані за місцем роботи. Повідомлення про підозру вручили її батькові, як близькому родичу.

Втім, згодом лікарку все ж знайшли – у приватному будинку, де вона "зареєстрована, однак раніше не проживала". Жодних свідчень підозрювана наразі не дає.