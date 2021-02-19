Які права мають батьки під час відвідування стоматології з дитиною: що треба знати

Джерело:24 канал
Після скандалу з рівненською стоматологинею, яка жорстоко поводилась з дітьми під час лікування, багато батьків поставили собі питання, як вберегти своє чадо від подібних ситуацій та чи мають вони право перебувати в кабінеті під час надання медичної допомоги дитині.
Бити, залякувати чи погрожувати – неприпустимо для лікаря будь-якого фаху. Окрім фізичних травм такі дії наносять дітям тяжкі психологічні травми.
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Експертка з медичного права, адвокатка Олена Бабич розповіла правові нюанси надання стоматологічної допомоги діти. Так, за її словами, обов'язкова передумова початку лікування – добровільна інформована згода пацієнта: перед початком маніпуляцій лікар пояснює пацієнту всі нюанси лікування, а пацієнт підтверджує, що він усе зрозумів і погоджується на процедуру підписом у згоді.
Хто підписує згоду на лікування:
Чинне законодавство не містить норм, які б забороняли чи обмежували право батьків бути присутніми під час надання амбулаторної стоматологічної допомоги дитині.
Особливо актуальна присутність батьків під час первинного прийому, так дитина відчуває себе в безпеці. Коли довірливі відносини між пацієнтом і лікарем встановлені, тоді батьки вирішують самі, чи залишатись у кабінеті з дитиною.Батьки можуть бути присутніми, але не мусять. Лікар може попросити батьків вийти, але він не може заборонити їм зайти в кабінет.
Лікувати зуби дитині може бути непросто, адже маленькі пацієнти часто бояться, або навпаки є занадто активними під час лікування. Аби не нашкодити дитині, не поранити інструментом лікарі можуть притримувати дитину, є клініки, де лікарі прив'язують дитину ременями безпеки. Але знову ж таки, такі умови обов'язково повинні бути прописаними в умовах лікування і ви повинні з ними погодитись, якщо ні – знайти іншу клініку.
Застосування місцевої анестезії теж в обов'язковому порядку слід обговорити з батьками чи опікунами дитини, зокрема задля того, аби встановити можливі алергічні реакції.
Олена Бабич зауважила, що у випадку, якщо після походу до лікаря на тілі дитини залишилися синці – треба звернутися до лікувального закладу, щоб їх оглянули і зафіксували.
Крім того, варто піти до дитячого психолога – він з'ясує чи мали місце насильницькі дії та які їх наслідки для психіки дитини. Останній крок – написати заяву до поліції.
Крім того, за словами пані Олени, підстави для позбавлення ліцензії чітко визначені законодавством і серед них немає такої підстави як "насильницькі дії з боку лікаря" навіть у разі винесення вироку судом.
За даними слідства, лікарка вчинила насильницькі дії відносно малолітніх дітей, чим завдала їм фізичного болю та викликала у них страх, емоційну невпевненість і психологічні страждання.
Правоохоронці спершу не могли встановити місце перебування лікарки: її не було ані за місцем проживання, ані за місцем роботи. Повідомлення про підозру вручили її батькові, як близькому родичу.
Втім, згодом лікарку все ж знайшли – у приватному будинку, де вона "зареєстрована, однак раніше не проживала". Жодних свідчень підозрювана наразі не дає.