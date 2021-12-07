Так, за добу вдалося імунізувати 188 758 людей проти COVID-19. Першу дозу отримали 73 097 людей, повністю щеплені, тобто отримали 2 уколи – 115 661 людина.
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Щеплення проводили 965 мобільних бригад з імунізації, 3 247 пункти щеплення та 466 центри вакцинації населення.
Які вакцини використовували за добу
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 89 584,
- Coronavac – 68 227,
- Moderna – 30 947.
- Covishield (AstraZeneca) – 0
- AstraZeneca – 0,
- Janssen (Johnson & Johnson's) –0.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
Загальна картина вакцинації
Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 13 826 163 людини, з них:
- отримали першу дозу – 13 826 161 людина;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 921 738 людей.
Загалом провели 25 747 899 щеплень.
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