Так, за добу вдалося імунізувати 188 758 людей проти COVID-19. Першу дозу отримали 73 097 людей, повністю щеплені, тобто отримали 2 уколи – 115 661 людина.

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Щеплення проводили 965 мобільних бригад з імунізації, 3 247 пункти щеплення та 466 центри вакцинації населення.

Які вакцини використовували за добу

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 89 584,

Coronavac – 68 227,

Moderna – 30 947.

Covishield (AstraZeneca) – 0

AstraZeneca – 0,

Janssen (Johnson & Johnson's) –0.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Загальна картина вакцинації

Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 13 826 163 людини, з них:

отримали першу дозу – 13 826 161 людина;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 921 738 людей.

Загалом провели 25 747 899 щеплень.

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