Які препарати обирали українці найчастіше під час щепленння від COVID-19

7 грудня 2021 , 08:58
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Джерело:

МОЗ

За добу 6 грудня в Україні понад 188 тисяч людей вакцинували проти коронавірусу. Використовували для цього три різні препарати.

Так, за добу вдалося імунізувати 188 758 людей проти COVID-19. Першу дозу отримали 73 097 людей, повністю щеплені, тобто отримали 2 уколи – 115 661 людина.

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Щеплення проводили 965 мобільних бригад з імунізації, 3 247 пункти щеплення та 466 центри вакцинації населення.

Які вакцини використовували за добу

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 89 584,
  • Coronavac – 68 227,
  • Moderna – 30 947.
  • Covishield (AstraZeneca) – 0
  • AstraZeneca – 0,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) –0.


Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Загальна картина вакцинації

Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 13 826 163 людини, з них:

  • отримали першу дозу – 13 826 161 людина;
  • повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 921 738 людей.

Загалом провели 25 747 899 щеплень.

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Автор: Аліна Оліховська