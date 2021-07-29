Про це в інтерв'ю розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін. За його словами, основна ідея, яку, найімовірніше, буде використовувати Україна – це максимальне використання внутрішнього цифрового сертифіката. Він має стати умовною перепусткою.

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Як люди зможуть підтвердити вакцинацію

Ігор Кузін “Зараз внутрішні сертифікати лише тестуються, поки що немає інформації, як це буде працювати на тому чи іншому рівні епідембезпеки. Ми будемо це обдумувати вже після завершення тестування”.

Він додав, що це буде QR-код, який свідчитиме, що людина вакцинована або перехворіла, або має негативний ПЛР-тест.

Права людей

Але справді, коли ми будемо продумувати такі заходи, обов’язково треба буде зберегти баланс між правами людини. Ми також розуміємо, що певна частина українців не може отримати вакцину через медичні протипокази,

– заявив головний санлікар.

За словами Кузіна, важливо, щоб ідея не спрацювала навпаки – тобто щоб не утворився спротив до вакцинації або недовіра до держави, яка впроваджує такі жорсткі заходи.

Як отримати сертифікат вакцинації