Зокрема, заклади у яких працівники та відвідувачі мають COVID-сертифікати, зможуть уникнути обмежень жовтого та зеленого рівня епідеміологічної небезпеки.

Зауважте Уряд змінив правила карантину в Україні: що зміниться

Дані перевірятимуть за допомогою внутрішнього свідоцтва про вакцинацію. Документ буде доступним у застосунку Дія.

Які привілеї отримають вакциновані в Україні

Можливість перетинати кордон без подальшої самоізоляції. Зокрема, мовиться про жителів тимчасово окупованих територій України.

Обмеження червоної зони не діятимуть для освітніх закладів, учасників, працівників та організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів. Вимога – усі учасники мають мати "зелений" сертифікат.

Обмеження жовтої зони не працюватимуть для освітніх закладів, учасників працівників та організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів. Вимога – 80% учасників мають мати "зелений" сертифікат.

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