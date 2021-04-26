Дієта і харчові звички можуть відігравати важливу роль як в посиленні, так і в придушенні хронічного запального процесу в організмі. Про наявність хронічного запалення свідчить підвищений рівень деяких запальних медіаторів в крові (інтерлейкінів, С-реактивного білка). Збільшення показників запалення в організмі пов'язане з ризиком розвитку ряду захворювань.

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Що таке хронічне запалення

Запалення – природний захисний механізм. Він може бути відповіддю на інфекцію або пошкодження тканин. Цей процес може перешкоджати поширенню збудників хвороб в організмі, сприяти регенерації.

Однак тривале запалення не йде на користь здоров'ю. Якщо в організмі не знижується рівень медіаторів запалення роками, збільшується ризик хронічних хвороб і передчасної смерті.

Яка їжа викликає хронічне запалення

Джерело: Oxford Academic

Шведська система охорони здоров'я вважає такі продукти запальними:

Цукри, включаючи фруктозний сироп, десерти, солодкі напої.

Очищені зернові (білий хліб, крекери, чіпси, рафіновані сніданки).

Жирне, червоне й оброблене м'ясо (включаючи бекон, сосиски, салямі).

Смажене, в першу чергу смажена картопля.

Надлишок кофеїну (еквівалент понад дві чашки міцної кави).

Надлишок алкоголю (понад 1 – 2 грами чистого спирту в день).

Патерн харчування, багатий перерахованими продуктами, часто називають західною дієтою. Водночас раціон, який сприяє запаленню, містить мало протизапальних продуктів, наприклад, фруктів і овочів.

Які хвороба викликає прозапальна дієта

У новому дослідженні міжнародна група вчених провела найбільший огляд зв'язку прозапальної дієти з різними захворюваннями. Їх огляд включав 11 метааналізів. Розглянуті дослідження охопили понад 4,3 мільйона осіб. Вчені фокусувалися на ризик 38 хвороб.

Були виявлені переконливі докази того, що прозапальні патерни харчування пов'язані з підвищеним ризиком передчасної смерті та розвитку 26 захворювань. Серед них інфаркт міокарда, депресія, злоякісні пухлини підшлункової залози, органів дихальної системи, ротової порожнини.