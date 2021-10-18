Які продукти їсти на сніданок, щоб почуватись добре

Строгих рекомендацій, які забороняють щось їсти зранку, немає. Ваш сніданок – це ваш вибір. А ось про корисні сніданки існує багато інформації.

У дієтичних рекомендаціях як корисних продуктів радять вибирати цільнозернові крупи або пластівці, овочі, фрукти, нежирний несолодкий йогурт. А при приготуванні страв обмежувати цукор, сіль і жир.

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Сухі сніданки

Солодкі пластівці та суміші гранола – не найкращий вибір для сніданку, оскільки в них багато доданого цукру. Замість них можна з'їсти цільнозернові пластівці.

Це варіант здорового сніданку, оскільки в них є клітковина, вітаміни групи B, фолієва кислота, залізо і магній. Для солодощі можна додати свіжі фрукти, наприклад банан або ягоди. Або налити напівжирне, 1% або знежирене молоко, нежирний йогурт без цукру та ароматизаторів, наприклад грецький.

Яйця

Якщо ви любите яйця, можна приготувати їх на сніданок, але краще без додавання солі або жиру. Наприклад, варені яйця без солі або омлет без вершкового масла з нежирним молоком замість вершків.

Американська кардіологічна асоціація пропонує на день одне яйце або два яєчні білки. За австралійськими рекомендаціями, можна з'їдати не більше семи яєць на тиждень, в інших дієтичних рекомендаціях немає чітких обмежень.

Ще на сніданок можна з'їсти одну з п'яти порцій овочів в день – це 80 грамів, або скільки вміщується в долоні.

Раніше вчені провели тривалий експеримент, який довів користь зеленої середземноморської дієти. Переваги цього типу харчування були вищими у порівнянні зі звичайним здоровим харчуванням і загальною середземноморською дієтою.