Вважається, що нестача антиоксидантів в організмі може грати роль в зниженні когнітивних здібностей під час старіння. Вчені з Гарвардського університету перевірили, чи пов'язано вживання їжі, багатої на флавоноїди, з динамікою погіршення когнітивного здоров'я.

Також на тему: Чи варто робити варення та морозити фрукти на зиму: рекомендації нутриціологині

Нове дослідження флавоноїдів

У дослідженні брали участь майже 50 тисяч жінок і близько 28 тисяч чоловіків, середній вік яких був 48 років і 51 рік відповідно. За ними спостерігали протягом 20 років. Учасники періодично заповнювали докладні анкети із зазначенням свого раціону.

Вчені розрахували, скільки різних видів флавоноїдів містила їхня їжа і як часто ті їх вживали. Протягом дослідження когнітивні здібності перевіряли два рази за допомогою простих тестів.

Користь флавоноїдів

Учасники дослідження, які споживали найбільшу кількість флавоноїдів з їжею, отримували близько 600 міліграмів цих речовин на добу. У групі з найменшим споживанням флавоноїдів денний раціон включав 150 міліграмів цих антиоксидантів. Для порівняння, 100 грамів полуниці містять близько 180 міліграмів, а 100 грамів яблук – близько 113 міліграмів флавоноїдів.

У членів команди з найбільшим споживанням флавоноїдів ризик зниження когнітивних здібностей був на 20% нижчим, ніж у людей, в раціоні яких їх була мінімальна кількість.

Які флавоноїди найкорисніші

Найкориснішими для когнітивного здоров'я виявилися флавони – флавоноїди жовтих і помаранчевих фруктів і овочів. Антоцианіни лохини та вишні виявилися трохи менш активними в цьому відношенні.

Люди, які продемонстрували в нашому дослідженні кращі результати, з'їдали щодня не менше половини порції таких продуктів, як апельсини, селера, грейпфрут, яблука чи груші. Можливо, інші компоненти цих продуктів також грали роль,

– розповіли автори дослідження