Які регіони лідирують за охопленням і темпами вакцинації: відповідь Ляшка

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав регіони, які не лише встигають за темпами вакцинації, а й щеплюють більше людей. Першу сходинку посів Київ.

Лідери з вакцинації

Столиця показує найвищий рівень охоплення щепленнями на 100 тисяч населення від початку вакцинальної кампанії. Їхній показник перевищує середній по Україні вдвічі.

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Відразу за лідером йдуть Київська та Полтавська області. Якщо брати дані за останній тиждень 5 – 11 липня, то найвищі темпи вакцинації демонструє знову ж таки місто Київ, Полтавська та Київська області.

Найбільше зростання темпів вакцинації за минулий тиждень зафіксували в Херсонській області (+56%).

Хто пасе задніх

В цілому в період 5 – 11 липня зробили 563 тисяч щеплень. Це найбільше з початку кампанії вакцинації.

Найнижчі рівні охоплення в цілому на сьогодні в таких областях:

Одеській;

Чернівецькій;

Закарпатській.

За останній тиждень – найнижчі темпи вакцинації у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській області.

Ляшко прокоментував темпи вакцинації

Як наголосив Ляшко, ключова мета Міністерства охорони здоров'я та наших партнерів – захистити від COVID-19 всіх українців. Саме тому з початку червня 2021 року по всій Україні відкриваються центри масової вакцинації, де кожен охочий зможе вакцинуватись. На вихідних працювало понад 200 центрів масової вакцинації.

Віктор Ляшко “Ми всі бачимо падіння обсягів щеплення на вихідних. Лікарям теж потрібен відпочинок. Але статистика показує, що навіть центри масової вакцинації, які працюють на вихідних, не використовують свій потенціал на максимум”.

Він закликав українців активніше турбуватись про своє здоров'я та підказати родичам і друзям, особливо похилого віку, адресу центру вакцинації. Графік роботи центрів – за цим посиланням.

План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу