Які регіони можуть скоро вийти з червоної зони карантину
Ситуація з коронавірусом значно покращилась у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Тож ці регіони скоро зможуть вийти з червоної зони карантину.
Джерело:24 канал
Під час брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що згадані області скоро зможуть покинути червону зону. Але є й ті регіони, які можуть до неї приєднатись.
До теми Степанов заявив, що можливості медичної системи України вичерпано
Як зауважив Степанов, ще місяць тому в Івано-Франківській та Закарпатській областях була критична ситуація. До прикладу, 1 березня завантаженість ліжок з киснем в Івано-Франківській області складала 82%, а станом на 6 квітня – 37%.
Максим Степанов
“В нас значно зменшилась кількість захворівших, що в Івано-Франківській, що в Закарпатській, що в Чернівецькій областях. Ми плануємо, що найближчими днями при повній стабілізації ці областя почнуть виходити з червоного рівня”.
Тим часом в ефірі одного з телеканалів у Кабміні назвали регіони, де можуть ввести карантинні обмеження червоного рівня. Це Харківська та Хмельницька області.
Коронавірус в Україні: коротко
- Станом на 6 квітня в Україні виявили 1 769 164 випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень хвороби померли 35 017 людей, натомість одужали 1 362 379 пацієнтів.
- За минулу добу хворобу виявили у 13 276 мешканців країни. До лікарень госпіталізували 2 545 хворих. Ще 430 пацієнтів померли.
- Темпи вакцинації в Україні досить повільні. Першу дозу вакцини отримали 304 678 громадян, а другу всього 2 людини.
- Нині у червоній зоні карантину перебувають 11 регіонів: місто Київ, а також Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Чернівецька, Сумська, Миколаївська, Черкаська та Львівська області.
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