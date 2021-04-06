Які регіони можуть скоро вийти з червоної зони карантину

Ситуація з коронавірусом значно покращилась у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Тож ці регіони скоро зможуть вийти з червоної зони карантину.

Під час брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що згадані області скоро зможуть покинути червону зону. Але є й ті регіони, які можуть до неї приєднатись.

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Як зауважив Степанов, ще місяць тому в Івано-Франківській та Закарпатській областях була критична ситуація. До прикладу, 1 березня завантаженість ліжок з киснем в Івано-Франківській області складала 82%, а станом на 6 квітня – 37%.

Максим Степанов “В нас значно зменшилась кількість захворівших, що в Івано-Франківській, що в Закарпатській, що в Чернівецькій областях. Ми плануємо, що найближчими днями при повній стабілізації ці областя почнуть виходити з червоного рівня”.

Тим часом в ефірі одного з телеканалів у Кабміні назвали регіони, де можуть ввести карантинні обмеження червоного рівня. Це Харківська та Хмельницька області.

Коронавірус в Україні: коротко