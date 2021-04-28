Які ризики підхопити коронавірус, якщо ви в одному приміщені з хворим

Багато з нас вже звикли триматися на відстані 1,8 – 2 метри від людей під час пандемії. Однак це може не врятувати від зараження, якщо інфікований перебуває в одному приміщенні з вами.

Як відбувалося дослідження

Для дослідження фахівці MIT розробили формулу оцінки ризику зараження в закритому просторі з урахуванням різних факторів – кількість людей, тривалість контакту, активність, носіння масок, якість вентиляції, дотримання соціальної дистанції.

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Які ризики заразитися коронавірусом в приміщені

Розрахунки показали, що при спокійній взаємодії кількох людей – наприклад, на невеликій нараді, – під час розмов виділяється невелика кількість аерозолів з вмістом вірусу, які будуть досить швидко осідати на підлогу. Однак якщо в приміщенні перебуває багато людей, які голосно розмовляють, кричать або співають, краплі з вірусними частинками можуть довше затримуватися в повітрі.

Так, якщо 25 осіб в одному приміщенні в масках (і зрозуміло, регулярно змінюють їх) і розмовляють, то якщо до них приєднається заражений, присутні можуть інфікуватися через доби.

(і зрозуміло, регулярно змінюють їх) і розмовляють, то якщо до них приєднається заражений, присутні можуть інфікуватися через доби. Однак якщо ті ж 25 людей не носять маски та не розмовляють, а інфікований виявився в одному приміщенні з ними, часовий проміжок, протягом якого може статися зараження, скорочується до 77 хвилин.

та не розмовляють, а інфікований виявився в одному приміщенні з ними, часовий проміжок, протягом якого може статися зараження, скорочується до 77 хвилин. Якщо ж всі ці люди не носять маски і співають (наприклад, на невеликому концерті), цей термін зменшується до 3 хвилин. При цьому абсолютно неважливо, чи дотримуються вони у всіх випадках соціальну дистанцію.

(наприклад, на невеликому концерті), цей термін зменшується до 3 хвилин. При цьому абсолютно неважливо, чи дотримуються вони у всіх випадках соціальну дистанцію. Часовий проміжок, протягом якого може статися зараження, різко зменшується, якщо інфікована людина є носієм "британського" варіанту вірусу В.1.1.7, який, як відомо, має підвищену заразність. Однак ймовірність поширення патогену знижується, якщо в приміщенні використовуються вентиляційні системи з якісними фільтрами.

В.1.1.7, який, як відомо, має підвищену заразність. Однак ймовірність поширення патогену знижується, якщо в приміщенні використовуються вентиляційні системи з якісними фільтрами. Автори дослідження відзначили також, що діти набагато менш сприйнятливі до зараження. Наприклад, в ресторані з хорошою вентиляцією 25 дітей можуть безпечно перебувати без масок в одному приміщенні з носієм початкового варіанту вірусу до чотирьох годин, з носієм В.1.1.7 - до двох годин.

Наше дослідження вказує на неадекватність правила дистанціювання і пропонує більш раціональну альтернативу зниження ризику передачі коронавірусу. Носіння масок і використання якісної вентиляції в приміщеннях є більш ефективним заходом для захисту від SARS-Cov-2,

– наголосили науковці.



Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу