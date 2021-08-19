На кожні 100 тисяч вакцинованих CoronaVac, у 4,8 людей може з’явитися параліч Белла. На таку саму кількість вакцинованих Pfizer – 2 випадки паралічу Белла. Але це можуть бути неповні дані, оскільки вибірка вакцинованих в поточному дослідженні недостатня.
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Але цей побічний ефект не повинен стримувати щеплення, адже корисні й захисні ефекти вакцин переважають ризики. Тим паче параліч Белла є рідкісним й в основному тимчасовим побічним явищем.
Параліч Белла – що це?
Дослідники використали дані системи фармаконагляду наглядових органів Гонконгу, яка містить звіти про небажані явища, зареєстровані медичними працівниками. В аналізі враховували ті випадки паралічу Белла, які ставалися впродовж 42 днів після введення першої або другої дози вакцини.
Що відомо про випадки паралічу Белла після вакцин CoronaVac та Pfizer
- В період з 23 лютого 2021 року по 4 травня 2021 року зареєстрували 28 клінічно підтверджених випадків паралічу Белла серед 451 939 людей, які отримали хоча б одну дозу CoronaVac (це еквівалентно 3,61 випадку на 100 тисяч введених доз).
- Також 16 випадків зафіксували серед 537 205 людей, які отримали хоча б першу дозу Pfizer (що еквівалентно 2,04 випадку на 100 тисяч введених доз).
- Натомість впродовж 2010 – 2020 років ризик паралічу Белла в Гонконзі становив близько 27 випадків на 100 000 людей в рік. Глобальні оцінки коливаються від 15 – 30 випадків на 100 тисяч людей в рік.
Симптоми паралічу Белла
Джерело: Державний експертний центр МОЗ України
Потрібно негайно звернутися до лікаря у випадку появи некоординованих рухів м’язів, які контролюють міміку:
- посмішка,
- косоокість,
- моргання або закриття повік,
- втрата почуттів на обличчі,
- головний біль,
- сльозотеча,
- слинотеча,
- втрата відчуття смаку на передніх двох третинах язика,
- підвищена чутливість в одному вусі,
- неможливість закрити око з одного боку обличчя.