На кожні 100 тисяч вакцинованих CoronaVac, у 4,8 людей може з’явитися параліч Белла. На таку саму кількість вакцинованих Pfizer – 2 випадки паралічу Белла. Але це можуть бути неповні дані, оскільки вибірка вакцинованих в поточному дослідженні недостатня.

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Але цей побічний ефект не повинен стримувати щеплення, адже корисні й захисні ефекти вакцин переважають ризики. Тим паче параліч Белла є рідкісним й в основному тимчасовим побічним явищем.

Параліч Белла – що це? Це раптовий односторонній параліч лицьового нерва. Приблизно у 70% людей цей стан проходить самостійно та без лікування впродовж шести місяців. Якщо пацієнт отримує раннє лікування кортикостероїдами, ймовірність одужання становить вище 90%.

Дослідники використали дані системи фармаконагляду наглядових органів Гонконгу, яка містить звіти про небажані явища, зареєстровані медичними працівниками. В аналізі враховували ті випадки паралічу Белла, які ставалися впродовж 42 днів після введення першої або другої дози вакцини.

Що відомо про випадки паралічу Белла після вакцин CoronaVac та Pfizer

В період з 23 лютого 2021 року по 4 травня 2021 року зареєстрували 28 клінічно підтверджених випадків паралічу Белла серед 451 939 людей, які отримали хоча б одну дозу CoronaVac (це еквівалентно 3,61 випадку на 100 тисяч введених доз).

Також 16 випадків зафіксували серед 537 205 людей, які отримали хоча б першу дозу Pfizer (що еквівалентно 2,04 випадку на 100 тисяч введених доз).

Натомість впродовж 2010 – 2020 років ризик паралічу Белла в Гонконзі становив близько 27 випадків на 100 000 людей в рік. Глобальні оцінки коливаються від 15 – 30 випадків на 100 тисяч людей в рік.

Європейське агентство з лікарських засобів додало параліч Белла у рідкісні побічні ефекти препарату Pfizer. У поточній інформації про призначення CoronaVac параліч Белла не вказується, але, опираючись на дослідження, інформацію повинні додати.

Симптоми паралічу Белла

Джерело: Державний експертний центр МОЗ України

Потрібно негайно звернутися до лікаря у випадку появи некоординованих рухів м’язів, які контролюють міміку: