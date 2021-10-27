Цей синдром призводить до м'язової слабкості, а у важких випадках – до паралічу. Проте такі ускладнення бувають і після вакцинації.

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Нове дослідження ускладнень

Щоб порівняти ризики розвитку таких станів після COVID-19 та вакцинації, дослідники з Оксфордського університету проаналізували дані про понад 32 мільйонів британців, які отримали хоча б одну дозу вакцин Pfizer та AstraZeneca. У цій групі понад 1,8 мільйона людей перенесли коронавірус до вакцинації.

Коронавірус викликає серйозні ускладнення

За оцінками вчених серед вакцинованих частота розвитку синдрому Гійєна-Барре склала 38 випадків на 10 мільйонів осіб. Серед тих, хто переніс COVID-19, – у 3,8 раза більше: 145 випадків на 10 мільйонів.

Ці неврологічні ускладнення були дуже рідкісними, але поінформованість про них є дуже важливою під час масової вакцинації у всьому світі,

– повідомили автори дослідження.

Вони наголосили, що початкові клінічні випробування вакцин були недостатньо масштабними для того, щоб можна було виявити дуже рідкісні неврологічні порушення.

Вчені закликають вакцинуватись

За словами авторів, всі побічні ефекти вакцинації неможливо порівняти з численними ускладненнями коронавірусу. Зокрема, вчені виявили в групі людей, які перехворіли, такі неврологічні ускладнення: параліч Белла, субарахноїдальний крововилив, енцефаліт, міастенію. Тому закликали всіх людей вакцинуватись, це знизить ризик смерті в десятки разів.

Раніше вчені з Національного інституту охорони здоров'я Італії з'ясували, хто може померти від коронавірусу, попри наявність щеплення. Фахівці дійшли висновку, що у зоні ризику перебувають люди похилого віку, яким у середньому 85 років.