Болиголов

Цю отруйна рослина можна зустріти на усій території України. Болиголов містить нікотинові алкалоїди, наприклад коніїн, які викликають нудоту, блювоту, пронос, запаморочення, розлади зору, відсутність координації, параліч.

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Болиголов через незнання можуть з'їсти діти, тому що зовні він схожий на петрушку, а ще дорослі - тому що корінь болиголова плутають з хроном або тому що займаються самолікуванням народними методами. Небезпечний і сік рослини, тому рвати болиголов теж не потрібно.



Як виглядає болиголов / Фото: pinterest

Борщівник

Росте майже по всій Україні – на луках, на берегах річок, біля доріг. Сама по собі рослина не небезпечна, але її сік містить токсичні хімічні речовини – фуранокумаріни. Вони викликають фотофітодерматит – шкіра, на яку потрапив сік, не зможе захистити себе від сонця. Якщо на це місце потраплять сонячні промені, це викликає сильний опік. Хімічні речовини, які викликають фотофітодерматит.



Як виглядає борщівник / Фото: pinterest

Сніжноягідник

Зустрічається на всій території України, як декоративна рослина. Їсти його плоди не можна: від декількох ягід дорослим навряд чи щось буде, а ось у дітей може початися нудота, блювота та діарея.



Як виглядає сніжноягідник / Фото: pinterest

Конвалія

Букети конвалії можна купити на ринку, а хтось збирає квіти в лісі сам, але в будь-якому випадку це може бути небезпечно. Стебло, квіти, листя і ягоди конвалії отруйні, в них містяться серцеві глікозиди – рослинна отрута. До того ж конвалія занесений до Червоної книги: краще не рвати цю рослину і тримати дітей подалі від неї.



Як виглядає конвалія / Фото: pinterest

Філодендрон

Цю рослину використовують як декоративну: вирощують в горщиках і висаджують на ділянках. Листя філодендрона містять рафід оксалату – кристали, які при жуванні викликають механічне подразнення. У рідкісних випадках може розвинутися набряк і непрохідність дихальних шляхів. Попадання в очі також викликає біль, почервоніння і набряк.



Філодендрон / Фото: pinterest

Рицина

З насіння рицини роблять касторове масло, а ще воно містить рицин – небезпечну отруту, яку вважають можливою зброєю масового ураження і використовують у вбивствах і терористичних актах. Якщо проковтнути насіння цілим, швидше за все, не помреш, а ось якщо їх розгризти, можна отримати небезпечну дозу отрути та важке отруєння.



Як виглядає рицина / Фото: pinterest

Що робити при отруєнні

Потрапляння на шкіру

промити шкіру милом або мийним засобом і великою кількістю води. Ще можна протерти шкіру медичним спиртом;

протерти щіткою під нігтями;

нанести на шкіру вологі компреси, лосьйон з каламіном або крем з гідрокортизоном, щоб зменшити свербіж і утворення пухирів. Але потрібно стежити, щоб засіб не потрапило на відкриті рани;

прийняти антигістамінний препарат.

Потрапляння в середину

З отруєнням не треба намагатися впоратися самостійно. Важливо відразу ж викликати швидку допомогу, а до прибуття лікарів спробувати допомогти постраждалій людині: очистити рот від залишків рослини або ягоди, промити водою очі та шкіру, якщо сік рослини потрапив на них. Якщо людину нудить, стежити, щоб вона не подавилася.