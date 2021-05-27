Які рослини в Україні небезпечні та що робити після контакту з ними

Усі знають, що кропива жалить і контакт з нею є дуже болючим і неприємним. Але в Україні є набагато небезпечніші рослини, які можуть нести серйозну шкоду здоров'ю. Їх не можна рвати, жувати та навіть нюхати.

Болиголов

Цю отруйна рослина можна зустріти на усій території України. Болиголов містить нікотинові алкалоїди, наприклад коніїн, які викликають нудоту, блювоту, пронос, запаморочення, розлади зору, відсутність координації, параліч.

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Болиголов через незнання можуть з'їсти діти, тому що зовні він схожий на петрушку, а ще дорослі - тому що корінь болиголова плутають з хроном або тому що займаються самолікуванням народними методами. Небезпечний і сік рослини, тому рвати болиголов теж не потрібно.



Як виглядає болиголов / Фото: pinterest

Борщівник

Росте майже по всій Україні – на луках, на берегах річок, біля доріг. Сама по собі рослина не небезпечна, але її сік містить токсичні хімічні речовини – фуранокумаріни. Вони викликають фотофітодерматит – шкіра, на яку потрапив сік, не зможе захистити себе від сонця. Якщо на це місце потраплять сонячні промені, це викликає сильний опік. Хімічні речовини, які викликають фотофітодерматит.



Як виглядає борщівник / Фото: pinterest

Сніжноягідник

Зустрічається на всій території України, як декоративна рослина. Їсти його плоди не можна: від декількох ягід дорослим навряд чи щось буде, а ось у дітей може початися нудота, блювота та діарея.



Як виглядає сніжноягідник / Фото: pinterest

Конвалія

Букети конвалії можна купити на ринку, а хтось збирає квіти в лісі сам, але в будь-якому випадку це може бути небезпечно. Стебло, квіти, листя і ягоди конвалії отруйні, в них містяться серцеві глікозиди – рослинна отрута. До того ж конвалія занесений до Червоної книги: краще не рвати цю рослину і тримати дітей подалі від неї.



Як виглядає конвалія / Фото: pinterest

Філодендрон

Цю рослину використовують як декоративну: вирощують в горщиках і висаджують на ділянках. Листя філодендрона містять рафід оксалату – кристали, які при жуванні викликають механічне подразнення. У рідкісних випадках може розвинутися набряк і непрохідність дихальних шляхів. Попадання в очі також викликає біль, почервоніння і набряк.



Філодендрон / Фото: pinterest

Рицина

З насіння рицини роблять касторове масло, а ще воно містить рицин – небезпечну отруту, яку вважають можливою зброєю масового ураження і використовують у вбивствах і терористичних актах. Якщо проковтнути насіння цілим, швидше за все, не помреш, а ось якщо їх розгризти, можна отримати небезпечну дозу отрути та важке отруєння.



Як виглядає рицина / Фото: pinterest

Що робити при отруєнні

Потрапляння на шкіру

промити шкіру милом або мийним засобом і великою кількістю води. Ще можна протерти шкіру медичним спиртом;

протерти щіткою під нігтями;

нанести на шкіру вологі компреси, лосьйон з каламіном або крем з гідрокортизоном, щоб зменшити свербіж і утворення пухирів. Але потрібно стежити, щоб засіб не потрапило на відкриті рани;

прийняти антигістамінний препарат.

Потрапляння в середину

З отруєнням не треба намагатися впоратися самостійно. Важливо відразу ж викликати швидку допомогу, а до прибуття лікарів спробувати допомогти постраждалій людині: очистити рот від залишків рослини або ягоди, промити водою очі та шкіру, якщо сік рослини потрапив на них. Якщо людину нудить, стежити, щоб вона не подавилася.