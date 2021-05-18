Які серцеві хвороби найпоширеніші серед дітей

Діти з серцевими вадами народжуються досить часто. В середньому вони становлять приблизно 0,8 –1,2% від усіх новонароджених.

Частота вроджених вад серця достатньо висока. Про це в інтерв'ю журналістам 24 каналу розповів швейцарський серцево-судинний хірург, професор, головний лікар відділення кардіохірургії в Університетській клініці Цюриха та за сумісництвом лікар клініки Хірсланден (Цюрих) Пауль Фогт.

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Пауль Фогт “Якщо брати у сукупності всі вади розвитку, то дефекти серця складають десь 30%. Більшість вроджених вад серця з'являються на 3-8 тижні ембріонального розвитку. Їх можна діагностувати ще до народження дитини під час пренатального скринінгу".

Він зауважив, що деякі патології розвиваються і на 2 – 3 місяці життя. Загалом існує понад 35 основних видів вроджених вад, більшість з яких зустрічаються вкрай рідко.

Найпоширеніші вроджені хвороби серця:

Дефект міжпередсердної перегородки,

дефект міжшлуночкової перегородки,

відкрита артеріальна протока,

коарктація аорти,

тетрада Фалло.

Лікар додав, що існують ще й набуті вади серця, які можуть розвинутися в будь-якому віці.