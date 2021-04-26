В Україні обов'язковими є 10 щеплень
Національний календар вакцинації, який працює в Україні з 2018 року, включає обов'язкове щеплення від 10 захворювань. Під час брифінгу заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак повідомила, що з наступного року до плану щеплень додали ще одну вакцину.
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Перелік обов'язкових щеплень:
- туберкульоз,
- поліомієліт,
- дифтерія,
- кашлюк,
- правець,
- гепатит B,
- гемофільна інфекція,
- краснуха,
- епідемічний паротит.
З 2022 року до переліку додасться вакцина від пневмококу.
Вакцинація проводиться у комунальних закладах охорони здоров'я та у приватних клініках.
Календар профілактичних щеплень / Інфографіка МОЗ
Якість вакцин можна перевірити
Кабінети вакцинації працюють в усіх дитячих і дорослих поліклініках, у лікарських амбулаторіях загальної практики сімейної медицини і центрах первинної медичної допомоги.
Ірина Микичак
“Батьки також можуть перевірити вакцину на її якість. Кожен флакон має термоіндикатор – квадрат на темному колі, який свідчить про те, що ця вакцина якісна, транспортувалася і зберігалася у відповідних умовах”.
У 2020 році МОЗ зміг досягти стабільного охоплення щеплень на рівні 80%, однак для повноцінного захисту необхідно дійти до рівня 95%.