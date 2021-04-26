В Україні обов'язковими є 10 щеплень

Національний календар вакцинації, який працює в Україні з 2018 року, включає обов'язкове щеплення від 10 захворювань. Під час брифінгу заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак повідомила, що з наступного року до плану щеплень додали ще одну вакцину. 

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 Перелік обов'язкових щеплень:

  • туберкульоз,
  • поліомієліт,
  • дифтерія,
  • кашлюк,
  • правець,
  • гепатит B,
  • гемофільна інфекція,
  • краснуха,
  • епідемічний паротит.

З 2022 року до переліку додасться вакцина від пневмококу.

Вакцинація проводиться у комунальних закладах охорони здоров'я та у приватних клініках.


Календар профілактичних щеплень / Інфографіка МОЗ

Якість вакцин можна перевірити

Кабінети вакцинації працюють в усіх дитячих і дорослих поліклініках, у лікарських амбулаторіях загальної практики сімейної медицини і центрах первинної медичної допомоги.

 

Ірина Микичак

“Батьки також можуть перевірити вакцину на її якість. Кожен флакон має термоіндикатор – квадрат на темному колі, який свідчить про те, що ця вакцина якісна, транспортувалася і зберігалася у відповідних умовах”.

У 2020 році МОЗ зміг досягти стабільного охоплення щеплень на рівні 80%, однак для повноцінного захисту необхідно дійти до рівня 95%.