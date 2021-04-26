В Україні обов'язковими є 10 щеплень

Національний календар вакцинації, який працює в Україні з 2018 року, включає обов'язкове щеплення від 10 захворювань. Під час брифінгу заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак повідомила, що з наступного року до плану щеплень додали ще одну вакцину.

До теми Нове дослідження ефективності вакцин проти мутованих версій коронавірусу

Перелік обов'язкових щеплень:

туберкульоз,

поліомієліт,

дифтерія,

кашлюк,

правець,

гепатит B,

гемофільна інфекція,

краснуха,

епідемічний паротит.

З 2022 року до переліку додасться вакцина від пневмококу.

Вакцинація проводиться у комунальних закладах охорони здоров'я та у приватних клініках.



Календар профілактичних щеплень / Інфографіка МОЗ

Якість вакцин можна перевірити

Кабінети вакцинації працюють в усіх дитячих і дорослих поліклініках, у лікарських амбулаторіях загальної практики сімейної медицини і центрах первинної медичної допомоги.

Ірина Микичак “Батьки також можуть перевірити вакцину на її якість. Кожен флакон має термоіндикатор – квадрат на темному колі, який свідчить про те, що ця вакцина якісна, транспортувалася і зберігалася у відповідних умовах”.

У 2020 році МОЗ зміг досягти стабільного охоплення щеплень на рівні 80%, однак для повноцінного захисту необхідно дійти до рівня 95%.