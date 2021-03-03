В Україні зараз циркулюють європейський, італійський, іспанський штами коронавірусу. Інших мутацій поки що не виявлено.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, Україна надіслала в німецьку клініку зразки для перевірки на нові штами коронавірусу.

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Максим Степанов “В клініку "Шарите" в Берліні ми відправили 200 зразків. За 48 нам вже прийшла відповідь, що у нас циркулює суто європейський, італійський, іспанський штам, але мутованого британського і з ПАР немає. Чекаємо інші результати”.

Також міністр додав, що вони планують направити зразки, які відібрали на Прикарпатті, на дослідження штамів в Лондон.

Зараз відправляємо 350 зразків в Лондон. Крім того, відібрали зразки в Івано-Франківській області і віддали в Інститут мікробіології, вони будуть довше робити, це складне дороге обладнання,

– зазначив міністр.

Які є мутації коронавірусу