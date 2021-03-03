Які штами коронавірусу лютують в Україні: пояснення Степанова

Джерело:24 Канал
В Україні зараз циркулюють європейський, італійський, іспанський штами коронавірусу. Інших мутацій поки що не виявлено.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, Україна надіслала в німецьку клініку зразки для перевірки на нові штами коронавірусу.
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Також міністр додав, що вони планують направити зразки, які відібрали на Прикарпатті, на дослідження штамів в Лондон.
Зараз відправляємо 350 зразків в Лондон. Крім того, відібрали зразки в Івано-Франківській області і віддали в Інститут мікробіології, вони будуть довше робити, це складне дороге обладнання,
– зазначив міністр.