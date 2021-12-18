У 2021 році світ сколихнула поява деяких штамів COVID-19, які викликають занепокоєння й ми розповімо про них усе, що знаємо.

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Коронавірус SARS CoV-2 – це РНК-вірус, мутація для якого є цілком природною. Будь-який РНК-вірус (зокрема коронавірус, грип чи кір) мутує безперервно і значно більше схильний до мутацій, ніж ДНК-вірус (до прикладу герпес або віспа).

Це відбувається через те, що як тільки РНК-вірус потрапляє в організм, він починає створювати нові копії себе, які продовжують інфікувати інші клітини. Тобто від початкового варіанту утворюються окремі організми які розвиваються так, як їм заманеться. Все для того, аби мати більше шансів на виживання.

Іноді різні мутації вірусу можуть виявлятися в одному зразку одночасно і це цілком нормальне явище. У кожного штаму є свої особливості, але більшість мутацій не несуть жодної небезпеки й з часом їх витісняють сильніші штами.

Коронавірус має десятки тисяч мутацій, які вчені поділяють на так звані "клади". Ті, своєю чергою, поділяють на різноманітні варіанти. Як ми вже розповіли вище, більшість варіантів не несуть жодної небезпеки. Всесвітня організація охорони здоров'я пильно спостерігає за поширенням усіх варіантів коронавірусу і найбільше виділяє ті, які "викликають занепокоєння" або "представляють інтерес".

Штами коронавірусу, які сколихнули світ у 2021 році

Ті, що викликають занепокоєння

Якщо у 2020 році таких варіантів було лише 2 – Альфа та Бета, то у 2021 році їх на 1 більше:

Гамма – P.1.

Дельта – B.1.617.2

Омікрон – B.1.1.529.

Зверніть увагу: штами Гамма та Дельта зафіксували наприкінці 2020 року. У 2021 році їх внесли до переліку тих, що "викликають занепокоєння".



Штами COVID-19, які викликають занепокоєння / Графіка ВООЗ

Окрім цього, нині у ВООЗ є 2 штами коронавірусу, які "викликають інтерес" – це Мю та Лямбда. Вони занесені у цю категорію через те, що мають генетичні зміни, які могли б повпливати на поширення або важкість перебігу коронавірусу. Втім, цього не трапилось. Лямбда спалахнув навесні 2021 року, але швидко пішов на спад. Те ж можна сказати й про штам Мю, який досягнув свого піку влітку та так само швидко згас.



Поширення штамів Лямбда та Гамма / Графіка CoVariants

Чим особливий варіант Гамма і чому ви можете про нього не пам'ятати

Варіант P.1 вперше зафіксували у Бразилії, де він спричинив суттєвий спалах захворюваності. Попри це, він чомусь не надто поширився на інші країни.

Гамма має понад 30 мутацій, зокрема E484K та N501Y. Лабораторні дослідження свідчать, що варіант Гамма може уникати як природної, так і викликаної вакциною імунної відповіді.

Після спалаху у Бразилії Гамма викликав сильне занепокоєння ВООЗ, але через кілька місяців ситуація нормалізувалась, а активність цієї мутації згасла.

Що ми знаємо про Дельта

Штам коронавірусу Дельта B.1.617.2, який вперше виявили в Індії, нині домінує у більшій частині світу. На початку 2021 року він швидко замінив домінуючий на той час варіант Альфа, оскільки мав значно вищу швидкість поширення.

Варіант Дельта має 2 мутації у S-білку. Відомо, що він краще вислизає від імунної системи, ніж Альфа чи початковий штам з Уханю. З усіх куточків світу з'являлися повідомлення про те, що люди, які були інфіковані старим варіантом вірусу, повторно інфікувались Дельтою.

Але найбільшою несподіванкою стало те, що до цього штаму стали вразливішими молоді люди та діти. У зв'язку з цим у більшості країнах світу ввели дитячу вакцинацію.

Омікрон почав стрімко поширюватись наприкінці року

За даними ВООЗ, перший зразок лінії Омікрон або B.1.1.529 відібрали 9 листопада 2021 року у Південній Африці – наприкінці осені там значно зросла захворюваність.

Цей новий варіант, B.1.1.529, здається, дуже швидко поширюється,

– повідомив у твітері директор Південно-Африканського центру боротьби з епідемією та інновацій та дослідник генетики в Університеті Стелленбоша Туліо де Олівейра.

Генетичне секвенування показало, що Омікрон містить багато тривожних мутацій, 12 з яких – у S-білку коронавірусу. Деякі з цих мутацій вже зустрічались в інших варіантах, зробивши їх більш небезпечними.

Одна з мутацій в Омікрон покращила реплікацію вірусу у верхніх дихальних шляхах, що підвищує ризики поширення вірусу. Також B.1.1.529 має обидві основні мутації штамів Дельта та Бета, як відповідають за ухилення від імунітету і швидке поширення. Як і Дельта, Омікрон містить мутацію під назвою D614G, яка, здається, допомагає вірусу краще прикріплюватися до клітин, які він інфікує.

Зауважимо, що цьогоріч було багато прикладів варіантів коронавірусу, які під час виявлення здавалися лякаючими, але ні до чого не привели. До прикладу, на початку року у центрі уваги був варіант Бета, адже він найкраще уникав імунної системи. А у підсумку світ захопив Дельта-штам.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) повідомило, що випадки захворювання на Омікрон, зареєстровані в європейських країнах, є "переважно легкими". Те ж кажуть і у ВООЗ, але зауважують, що поки що зарано про це говорити.

Зрозуміло лише те, що Омікрон поширюється у 4,2 раза швидше, ніж Дельта. Фактично за місяць новий штам коронавірусу офіційно зафіксували у 77 країнах світу.

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Як ці варіанти вплинули на вакцинацію

Гамма

Вчені непокоїлись, що варіант Гамма суттєво вплине на ефективність вакцин проти коронавірусу. Але реальна епідеміологія підтвердила, що мРНК-вакцини залишались ефективними.

Так, лабораторні дослідження показали незначне зниження векторних (AstraZeneca) або інактивованих вакцин (Coronavac). Але варіант все одно не став інтенсивно поширюватися світом – його витіснив штам Дельта.

Дельта

Після появи штаму Дельта ефективність вакцин дещо знизилась, але лише проти симптоматичного перебігу хвороби. Так аналіз показав, що ефективність вакцин проти Дельта-штаму найбільше впала серед людей молодше 50 років. Якщо детальніше:

ефективність Pfizer-BioNTech знизилася найбільше – на 24,6% для реципієнтів віком 49 років і молодше. Та на 19,1% для осіб віком 50 – 64 років. І на 14,1% для людей, віком 65 років і старше;

ефективність Moderna знизилася на 18%, 11,6% і 9% для людей, молодших 50 років, 50 – 64 років і 65 років і старше відповідно;

ефективність Janssen знизилася на 19,2%, 10,8% та 10,9% для тих самих вікових груп.

Попри це, усі дослідження свідчать, що присутні на ринку препарати, зокрема й AstraZeneca, на понад 90% ефективні для запобігання смерті від Дельта. Дослідження Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) США свідчать, що ризик померти від цього варіанту в невакцинованих пацієнтів в 11 разів вищий, ніж у тих, хто отримав щеплення проти COVID-19.

Попри заяви ВООЗ, що у цьому ще нема потреби, багато країн вели вакцинацію бустерною дозою. Масла у вогонь підлили й компанії, які закликали робити третю дозу вакцини.

Варто зауважити, що введення бустерної дози допомогло зупинити спалах Дельти в Ізраїлі та деяких країнах Європи.



Лабораторні дослідження Омікрону непокоять експертів / Pexels

Омікрон

В Омікроні науковців хвилює кількість мутацій, які впливають на S-білок. Це пов'язано з тим, що більшість провідних вакцин спрямовані саме на цю частину вірусу. Сильна зміна спайкового білка може зробити його менш впізнаваним для білків імунної системи та клітин, вироблених внаслідок щеплення.

Ранні експерименти показали, що цей варіант може принаймні частково уникнути захисту, наданого вакцинами, а також деякими методами лікування моноклональними антитілами. Серед інфікованих цим штамом зустрічаються і повністю вакциновані люди. Вже з'явилося декілька досліджень, які свідчать про те що 2 доз вакцин може бути замало.

Днями у компанії Moderna заявили, що 2 дози їхньої COVID-вакцини значно менш ефективні проти Омікрон-варіанту, але додаткове щеплення збільшує рівень захисту.

Інше тривожне дослідження свідчить, що ефективність вакцини Pfizer-BioNTech проти симптоматичного перебігу була знижена до 20 – 24%. Дослідники з Південної Африки теж вказують про зниження ефективності Pfizer, але до 33%.

Що стосується Coronavac, дослідження щодо якого виходять нечасто, ситуація ще більш невтішна. Під час досліджень Університету Гонконгу у жодного із 25 людей, які отримали цю вакцину, не виробилось достатньо антитіл, щоб подолати Омікрон.

Але поки що незрозуміло, чи здатен Омікрон викликати важкий перебіг коронавірусу у вакцинованих. Нині експерти закликають вакцинуватися, адже краще мінімальний захист, ніж повна його відсутність. Тому вакцинуйтеся й обов'язково запишіться на щеплення, якщо ви ще цього не зробили.