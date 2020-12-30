В Україні наразі циркулюють 5 штамів вірусу SARS-CoV-2, який спричиняє COVID-­19. Дослідження показали, що усі вони належать до глобальної генетичної лінії B, що походить з Китаю.

Дослідження ЦГЗ

Наявність декількох штамів коронавірусу в Україні підтвердила лабораторія Лондона, куди відправили 50 зразків, узятих у пацієнтів з дев'яти регіонів, йдеться у повідомленні пресслужби Центру громадського здоров'я.

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Області, які аналізували: Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька.

Які штами вірусу виявили

В Україні визначено генетичні варіанти: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 і В2.

В1 - віруси цієї групи належать до численної групи вірусів, що циркулюють на території Європи і походять з Італії.

В1.1 - віруси генетичної лінії В1, які відрізняються трьома нуклеотидними замінами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).

В1.1.1 - циркуляцію цих вірусів виявлено одночасно на території країн ЄС і великої Британії.

В1.5 - віруси цієї групи належать до численної групи вірусів, що циркулюють на території Європи і відбуваються з Іспанії.

В2 - віруси цієї групи циркулюють в більш ніж 57 країнах світу на 6 континентах.

У ЦГЗ також відзначили, що вірус SARS-CoV-2 мутує повільніше, ніж віруси грипу або ВІЛ.