Які штами коронавірусу є в Україні і в яких регіонах: відповідь МОЗ
В Україні наразі циркулюють 5 штамів вірусу SARS-CoV-2, який спричиняє COVID-19. Дослідження показали, що усі вони належать до глобальної генетичної лінії B, що походить з Китаю.
Дослідження ЦГЗ
Наявність декількох штамів коронавірусу в Україні підтвердила лабораторія Лондона, куди відправили 50 зразків, узятих у пацієнтів з дев'яти регіонів, йдеться у повідомленні пресслужби Центру громадського здоров'я.
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Які штами вірусу виявили
В Україні визначено генетичні варіанти: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 і В2.
- В1 - віруси цієї групи належать до численної групи вірусів, що циркулюють на території Європи і походять з Італії.
- В1.1 - віруси генетичної лінії В1, які відрізняються трьома нуклеотидними замінами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).
- В1.1.1 - циркуляцію цих вірусів виявлено одночасно на території країн ЄС і великої Британії.
- В1.5 - віруси цієї групи належать до численної групи вірусів, що циркулюють на території Європи і відбуваються з Іспанії.
- В2 - віруси цієї групи циркулюють в більш ніж 57 країнах світу на 6 континентах.
У ЦГЗ також відзначили, що вірус SARS-CoV-2 мутує повільніше, ніж віруси грипу або ВІЛ.
Чому коронавірус мутує?Це РНК-вірус, тобто сукупність генетичного матеріалу, який при контакті з господарем створює нові копії себе. Зазвичай такі зміни для РНК-вірусів є нормальними.
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