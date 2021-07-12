Дослідження організувала британська медична компанія ZOE під егідою Королівського коледжу Лондона з метою відстеження поширення коронавірусу та оцінки симптомів. За допомогою спеціального додатка всі охочі можуть внести дані про те, як вони переносять COVID-19.

Також на тему: У США поки не рекомендуватимуть третю дозу COVID-вакцини

На цю мить в дослідженні взяли участь вже понад 33,2 тисячі осіб. Вчені проаналізували дані, що надійшли в останній місяць, коли у Великобританії почалося інтенсивне зростання захворюваності у зв'язку з поширенням варіанту дельта SARS-CoV-2. Всіх учасників, які повідомили про свої симптоми, автори дослідження розділили на три групи: повністю щеплені, які отримали тільки один компонент вакцини та нещеплені. Потім вони склали рейтинг п'яти ключових симптомів, які найчастіше виявляються у різних пацієнтів.

Симптоми COVID-19 у людей, які отримали дві дози вакцини

головний біль;

нежить;

чхання;

біль в горлі;

втрата нюху.

Вчені відзначили, що ці ознаки характерні й в тому випадку, якщо людина отримала тільки один компонент вакцини або не була щеплена, однак у повністю імунізованих людей в цілому симптоми були легші та проходили швидше. При цьому підвищення температури, кашель і задишка у таких пацієнтів з'являються значно рідше.

Симптоми COVID-19 у тих, хто отримав один компонент вакцини

головний біль;

нежить;

біль в горлі;

чхання;

кашель.

Таким чином, в разі зараження при частковій вакцинації набагато більше шансів мати кашель, який може свідчити про ураження легень.

Симптоми COVID-19 у нещеплених

головний біль;

біль в горлі;

нежить;

підвищення температури;

постійний кашель.

В цілому, ці дані наочно показали, що повністю щеплені люди переносять інфекцію легше, одужують швидше і мають менше ризиків ускладнень. Автори дослідження також відзначили, що такі популярні симптоми, як втрата нюху і задишка стали з'являтися рідше в порівнянні з першими варіантами SARS-CoV-2, що, ймовірно, вказує на еволюцію патогену.