Які симптоми COVID-19 виникають у вакцинованих, невакцинованих та у тих, хто отримав одну дозу
Джерело:The ZOE COVID
На початку пандемії органи охорони здоров'я рекомендували в першу чергу звертати увагу на респіраторні симптоми: температуру, ломоту, кашель. Згодом стало зрозуміло, що ознак COVID-19 може бути набагато більше, а нові варіанти вірусу внесли великі зміни в симптоматику.
Дослідження організувала британська медична компанія ZOE під егідою Королівського коледжу Лондона з метою відстеження поширення коронавірусу та оцінки симптомів. За допомогою спеціального додатка всі охочі можуть внести дані про те, як вони переносять COVID-19.
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На цю мить в дослідженні взяли участь вже понад 33,2 тисячі осіб. Вчені проаналізували дані, що надійшли в останній місяць, коли у Великобританії почалося інтенсивне зростання захворюваності у зв'язку з поширенням варіанту дельта SARS-CoV-2. Всіх учасників, які повідомили про свої симптоми, автори дослідження розділили на три групи: повністю щеплені, які отримали тільки один компонент вакцини та нещеплені. Потім вони склали рейтинг п'яти ключових симптомів, які найчастіше виявляються у різних пацієнтів.
Симптоми COVID-19 у людей, які отримали дві дози вакцини
- головний біль;
- нежить;
- чхання;
- біль в горлі;
- втрата нюху.
Вчені відзначили, що ці ознаки характерні й в тому випадку, якщо людина отримала тільки один компонент вакцини або не була щеплена, однак у повністю імунізованих людей в цілому симптоми були легші та проходили швидше. При цьому підвищення температури, кашель і задишка у таких пацієнтів з'являються значно рідше.
Симптоми COVID-19 у тих, хто отримав один компонент вакцини
- головний біль;
- нежить;
- біль в горлі;
- чхання;
- кашель.
Таким чином, в разі зараження при частковій вакцинації набагато більше шансів мати кашель, який може свідчити про ураження легень.
Симптоми COVID-19 у нещеплених
- головний біль;
- біль в горлі;
- нежить;
- підвищення температури;
- постійний кашель.
В цілому, ці дані наочно показали, що повністю щеплені люди переносять інфекцію легше, одужують швидше і мають менше ризиків ускладнень. Автори дослідження також відзначили, що такі популярні симптоми, як втрата нюху і задишка стали з'являтися рідше в порівнянні з першими варіантами SARS-CoV-2, що, ймовірно, вказує на еволюцію патогену.