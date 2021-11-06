Які симптоми коронавірусу у вакцинованих
Джерело:DR.DK
У вакцинованих ризик захворіти на коронавірус значно нижчий. Водночас повністю виключати ймовірність інфікування не варто.
Вакцинація – ефективна профілактика ускладнень від COVID-19
Інфекціоністи розповіли, що у тих, хто вакцинувався, хвороба може розвиватися настільки ж по-різному, як у нещеплених. Відомо, що серед вакцинованих також були випадки госпіталізації, але у цих пацієнтів перебіг хвороби не такий критичний, як за відсутності щеплення.
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Інфікуватись вакциновані все ж можуть
Науковці мають термін, який характеризує ситуацію, коли вакциновані все ж інфікуються коронавірусом – це так звана "проривна інфекція".
Найчастіше у вакцинованих коронавірус супроводжується:
- головним болем,
- кашлем,
- болем у горлі,
- чханням,
- може бути нежить, однак без втрати нюху.
Також не характерним для цих пацієнтів є жар чи лихоманка.
У групі ризику літні люди
Медики також кажуть, що на важкість перебігу захворювання впливає тип вакцини, вік та наявність супутніх захворювань.
За спостереженнями лікарів, ефект вакцини знижується у старших груп населення уже через 6 місяців, а тому для людей віком від 70 років рекомендували бустерну вакцинацію, яка поновить захист проти COVID-19.
Вони рекомендують навіть при повній вакцинації стежити за симптомами, щоб насамперед не заразити оточення.
До слова, у МОЗ повідомили, що ретельно вивчатимуть усі випадки важкого перебігу COVID-19 у вакцинованих людей.
Актуально про вакцинацію в Україні
- За даними МОЗ, завдяки вакцинації кожну годину в Україні рятують 10 життів.
- Станом на 6 листопада вакцинували уже понад 19 мільйонів українців. Впродовж останньої доби щеплення зробили понад 270 тисяч людей.