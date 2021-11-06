Які симптоми коронавірусу у вакцинованих

У вакцинованих ризик захворіти на коронавірус значно нижчий. Водночас повністю виключати ймовірність інфікування не варто.

Вакцинація – ефективна профілактика ускладнень від COVID-19

Інфекціоністи розповіли, що у тих, хто вакцинувався, хвороба може розвиватися настільки ж по-різному, як у нещеплених. Відомо, що серед вакцинованих також були випадки госпіталізації, але у цих пацієнтів перебіг хвороби не такий критичний, як за відсутності щеплення.

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Інфікуватись вакциновані все ж можуть

Науковці мають термін, який характеризує ситуацію, коли вакциновані все ж інфікуються коронавірусом – це так звана "проривна інфекція".

Найчастіше у вакцинованих коронавірус супроводжується:

головним болем,

кашлем,

болем у горлі,

чханням,

може бути нежить, однак без втрати нюху.

Також не характерним для цих пацієнтів є жар чи лихоманка.

У групі ризику літні люди

Медики також кажуть, що на важкість перебігу захворювання впливає тип вакцини, вік та наявність супутніх захворювань.

За спостереженнями лікарів, ефект вакцини знижується у старших груп населення уже через 6 місяців, а тому для людей віком від 70 років рекомендували бустерну вакцинацію, яка поновить захист проти COVID-19.

Вони рекомендують навіть при повній вакцинації стежити за симптомами, щоб насамперед не заразити оточення.

До слова, у МОЗ повідомили, що ретельно вивчатимуть усі випадки важкого перебігу COVID-19 у вакцинованих людей.

Актуально про вакцинацію в Україні

За даними МОЗ, завдяки вакцинації кожну годину в Україні рятують 10 життів.

Станом на 6 листопада вакцинували уже понад 19 мільйонів українців. Впродовж останньої доби щеплення зробили понад 270 тисяч людей.