Водночас наразі немає інформації про важкість інфекції, яку спричиняє Омікрон. Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на цей штам – не спостерігається.

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Головні симптоми Омікрону

​​Звіти на основі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що у хворих на Омікрон найчастіше спостерігають:

нежить (73%);

головний біль (67,5%);

втому (63,5);

чхання (60%);

біль у горлі (59,6%).

Водночас не виявили суттєвої відмінності від симптомів штаму Дельта, який наразі домінує в Україні. Хоча також фіксують:

кашель (43,5%);

хриплий голос (35,7%);

озноб чи тремтіння (30%);

лихоманка (29,4%);

втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

Увага! Інші дані вказують, що люди, які інфіковані штамом Омікрон, у порівнянні з Дельта, вдвічі рідше потребують госпіталізації та приблизно на 75% рідше потрапляють в реанімацію.

Хто перебуває у небезпеці

Попри те що симптоми Омікрону здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію та летальні випадки.

Через стрімке поширення Омікрону у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19,

– наголосили у Міністерстві охорони здоров'я.

Увага! При появі будь-яких симптомів ГРВІ насамперед варто звернутись до свого сімейного лікаря. Він має надати направлення на тестування на COVID-19. До результатів тестування та під час видимих симптомів у відомстві кажуть, що варто не відвідувати місць загального скупчення людей та дотримуватись режиму самоізоляції.

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