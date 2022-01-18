Водночас наразі немає інформації про важкість інфекції, яку спричиняє Омікрон. Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на цей штам – не спостерігається.

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Головні симптоми Омікрону

​​Звіти на основі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що у хворих на Омікрон найчастіше спостерігають:

  • нежить (73%);
  • головний біль (67,5%);
  • втому (63,5);
  • чхання (60%);
  • біль у горлі (59,6%).

Водночас не виявили суттєвої відмінності від симптомів штаму Дельта, який наразі домінує в Україні. Хоча також фіксують:

  • кашель (43,5%);
  • хриплий голос (35,7%);
  • озноб чи тремтіння (30%);
  • лихоманка (29,4%);
  • втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

Хто перебуває у небезпеці

Попри те що симптоми Омікрону здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію та летальні випадки.

Через стрімке поширення Омікрону у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19,
– наголосили у Міністерстві охорони здоров'я.

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