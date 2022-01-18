Які симптоми найчастіше зустрічаються у хворих на Омікрон: перелік від ВООЗ
Джерело:ВООЗ
Наразі у світі ще тривають дослідження та вивчення нового штаму Омікрон. Проте вже є перші дані про симптоми, які зустрічаються найчастіше.
Водночас наразі немає інформації про важкість інфекції, яку спричиняє Омікрон. Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на цей штам – не спостерігається.
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Головні симптоми Омікрону
Звіти на основі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що у хворих на Омікрон найчастіше спостерігають:
- нежить (73%);
- головний біль (67,5%);
- втому (63,5);
- чхання (60%);
- біль у горлі (59,6%).
Водночас не виявили суттєвої відмінності від симптомів штаму Дельта, який наразі домінує в Україні. Хоча також фіксують:
- кашель (43,5%);
- хриплий голос (35,7%);
- озноб чи тремтіння (30%);
- лихоманка (29,4%);
- втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.
Хто перебуває у небезпеці
Попри те що симптоми Омікрону здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію та летальні випадки.
Через стрімке поширення Омікрону у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19,
– наголосили у Міністерстві охорони здоров'я.
Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналуУвага! При появі будь-яких симптомів ГРВІ насамперед варто звернутись до свого сімейного лікаря. Він має надати направлення на тестування на COVID-19. До результатів тестування та під час видимих симптомів у відомстві кажуть, що варто не відвідувати місць загального скупчення людей та дотримуватись режиму самоізоляції.
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