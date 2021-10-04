Відомо, що COVID-19 може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості та важкий. Нині в лікарні госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та важких хворих.
Також на тему: 7 областей відповідають показникам помаранчевої зони
Коли хворому на коронавірус потрібна госпіталізація
Перелік симптом та станів, при яких пацієнту може знадобитись госпіталізація:
- біль у грудній клітці;
- важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;
- сатурація з рівнем кисню в крові менше 92% (для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр);
- порушення свідомості;
- інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.
Рішення щодо госпіталізації приймає лікар після обстеження, грунтуючись на симптомах у кожного конкретного хворого.
Також важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Саме він може надати рекомендації та визначити, чи може пацієнт лікуватись вдома.
Коронавірус в Україні: коротко
- Впродовж останньої доби, 3 жовтня вересня, підтвердили 4 821 випадок інфікування коронавірусом. Від ускладнень недуги померли 114 пацієнтів. Натомість одужали – 1 116 осіб.
- Від початку пандемії в країні офіційно зареєстрували 2 460 010 випадків захворювання на коронавірус.
- Станом на 4 жовтня одужали 2 264 523 людини. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 56 889 осіб.
- Від початку вакцинальної кампанії щепили 7 190 643 людей, з них отримали одну дозу – 7 190 641 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 771 866 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом провели 12 962 507 щеплень.