Які симптоми свідчать, що хворий на коронавірус потребує госпіталізації: пояснення МОЗ

Під час пандемії коронавірусу проблема браку місць в лікарнях стала надважливою. Саме тому надважливо госпіталізувати тільки тих пацієнтів, які справді цього потребують.

Відомо, що COVID-19 може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості та важкий. Нині в лікарні госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та важких хворих.

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Коли хворому на коронавірус потрібна госпіталізація

Перелік симптом та станів, при яких пацієнту може знадобитись госпіталізація: біль у грудній клітці;

важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;

сатурація з рівнем кисню в крові менше 92% (для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр);

порушення свідомості;

інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта. Рішення щодо госпіталізації приймає лікар після обстеження, грунтуючись на симптомах у кожного конкретного хворого.

Також важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Саме він може надати рекомендації та визначити, чи може пацієнт лікуватись вдома.

Коронавірус в Україні: коротко