Як відбувається обстеження в невролога
Найперший і, часом, найважливіший етап неврологічного прийому – це бесіда з пацієнтом для якісного збору скарг, анамнезу захворювання і життя, обговорення супутніх захворювань і препаратів, які приймаються.
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На наступному етапі лікар оцінює загальний стан вашого організму, перевіряє рефлекси і неврологічні знаки. Якщо виникли сумніви лікар може призначити додаткову діагностику.
Коли йти до невролога
Варто запланувати візит до невролога, якщо ви помічаєте у себе або у своїх близьких такі проблеми:
- Регулярні головні болі, сильні головні болі.
- Хронічні болі (наприклад, біль в шиї або спині).
- Запаморочення, шум у вухах, важкість в підтримці балансу тіла.
- Поява судом, непритомність.
- Оніміння частини тіла або поколювання, особливо, якщо воно з'явилося з одного боку або з'явилося раптово (це може бути ознакою інсульту).
- Порушення зору, наприклад, двоїння в очах, погіршення бокового зору.
- Проблеми з рухом – якщо ви помітили у себе тремор (тремтіння) і ненавмисні посмикування тіла, поява човгання.
- Проблеми з пам'яттю або сплутаність свідомості – погіршення пам'яті, зміни особистості або плутанина в словах можуть бути ознаками хвороби Альцгеймера.
- Порушення тривалості або якості сну (наприклад, безсоння або постійна сонливість).
- Порушення базових функцій – ковтання, сечовипускання і дефекації (нетримання сечі або калу).