Які симптоми свідчать, що вам пора до невролога

Неврологія вивчає патологічні процеси, що формуються в нервовій системі. Відповідно, лікар, який навчений цій спеціальності – це невролог.

Як відбувається обстеження в невролога

Найперший і, часом, найважливіший етап неврологічного прийому – це бесіда з пацієнтом для якісного збору скарг, анамнезу захворювання і життя, обговорення супутніх захворювань і препаратів, які приймаються.

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На наступному етапі лікар оцінює загальний стан вашого організму, перевіряє рефлекси і неврологічні знаки. Якщо виникли сумніви лікар може призначити додаткову діагностику.

Коли йти до невролога

Варто запланувати візит до невролога, якщо ви помічаєте у себе або у своїх близьких такі проблеми: