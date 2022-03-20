Однак, якщо людина втрачає багато рідини та не достатньо її поповнює, організм зневоднюється. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про ознаки зневоднення.
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Наголосимо, що за будь-яких симптомів зневоднення, особливо, якщо вони спричинені певними станами (діарея, отруєння, блювота тощо), потрібно звертатись до лікаря, якщо це можливо.
Передумови зневоднення організму / Інфографіка МОЗ
Симптоми зневоднення
Перші ознаки легкої стадії зневоднення – сухість у роті, спрага, втрата свідомості, сонливість, судоми, сухість і блідість шкіри та пришвидшене дихання. Серед ознак серйозного зневоднення – відсутність сечі, або велика концентрація, колір сечі стає червонуватим.
У дітей характерними ознаками зневоднення є:
- запалі щоки, м'яке тім'ячко на верхівці черепа;
- сонливість, слабкість;
- сухість губ;
- відсутність сліз, коли дитина плаче;
- сухий підгузок протягом трьох годин.
Симптоми зневоднення організму / Інфографіка МОЗ
Втім, якщо стан людини погіршується, організм продовжує перебувати у стані зневоднення, з'являються ознаки сильного зневоднення. В такому разі, людина однозначно і негайно потребує медичної допомоги.
Серед симптомів уже можуть бути:
- прискорене серцебиття;
- відчуття запаморочення;
- короткочасна втрата свідомості.
Симптоми зневоднення організму / Інфографіка МОЗ
Що робити, щоб зменшити ризик зневоднення
Передусім подбайте про наявність води. В умовах війни у вашому сховищі має бути запас питної води з розрахунком на кожного члена сім'ї.
Пийте воду, коли відчуваєте спрагу. Під час зневоднення краще пити прохолодну воду. Вона швидко втамує спрагу. Не вживайте її залпом – пийте маленькими ковтками.
Уникайте вживання газованих напоїв, надмірно солодких напоїв, алкоголю, кофеїну.
Як уникнути зневоднення організму / Інфографіка МОЗ
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