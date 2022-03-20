Однак, якщо людина втрачає багато рідини та не достатньо її поповнює, організм зневоднюється. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про ознаки зневоднення.

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Наголосимо, що за будь-яких симптомів зневоднення, особливо, якщо вони спричинені певними станами (діарея, отруєння, блювота тощо), потрібно звертатись до лікаря, якщо це можливо.



Передумови зневоднення організму / Інфографіка МОЗ

Симптоми зневоднення

Перші ознаки легкої стадії зневоднення – сухість у роті, спрага, втрата свідомості, сонливість, судоми, сухість і блідість шкіри та пришвидшене дихання. Серед ознак серйозного зневоднення – відсутність сечі, або велика концентрація, колір сечі стає червонуватим.

У дітей характерними ознаками зневоднення є:

запалі щоки, м'яке тім'ячко на верхівці черепа;

сонливість, слабкість;

сухість губ;

відсутність сліз, коли дитина плаче;

сухий підгузок протягом трьох годин.



Симптоми зневоднення організму / Інфографіка МОЗ

Втім, якщо стан людини погіршується, організм продовжує перебувати у стані зневоднення, з'являються ознаки сильного зневоднення. В такому разі, людина однозначно і негайно потребує медичної допомоги.

Серед симптомів уже можуть бути:

прискорене серцебиття;

відчуття запаморочення;

короткочасна втрата свідомості.



Симптоми зневоднення організму / Інфографіка МОЗ

Що робити, щоб зменшити ризик зневоднення

Передусім подбайте про наявність води. В умовах війни у вашому сховищі має бути запас питної води з розрахунком на кожного члена сім'ї.

Пийте воду, коли відчуваєте спрагу. Під час зневоднення краще пити прохолодну воду. Вона швидко втамує спрагу. Не вживайте її залпом – пийте маленькими ковтками.

Уникайте вживання газованих напоїв, надмірно солодких напоїв, алкоголю, кофеїну.

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Як уникнути зневоднення організму / Інфографіка МОЗ

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