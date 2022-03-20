Які симптоми зневоднення та як йому запобігти

Наш організм втрачає воду щодня: з диханням, потом, сечовипусканням, сльозами. Зазвичай організм відновлює втрачену рідину через споживання води та їжі. Однак,якщо людина втрачає багато рідини та не достатньо її поповнює, організм зневоднюється.

Однак, якщо людина втрачає багато рідини та не достатньо її поповнює, організм зневоднюється. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про ознаки зневоднення.

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Наголосимо, що за будь-яких симптомів зневоднення, особливо, якщо вони спричинені певними станами (діарея, отруєння, блювота тощо), потрібно звертатись до лікаря, якщо це можливо.



Передумови зневоднення організму / Інфографіка МОЗ

Симптоми зневоднення

Перші ознаки легкої стадії зневоднення – сухість у роті, спрага, втрата свідомості, сонливість, судоми, сухість і блідість шкіри та пришвидшене дихання. Серед ознак серйозного зневоднення – відсутність сечі, або велика концентрація, колір сечі стає червонуватим.

У дітей характерними ознаками зневоднення є:

запалі щоки, м'яке тім'ячко на верхівці черепа;

сонливість, слабкість;

сухість губ;

відсутність сліз, коли дитина плаче;

сухий підгузок протягом трьох годин.



Симптоми зневоднення організму / Інфографіка МОЗ

Втім, якщо стан людини погіршується, організм продовжує перебувати у стані зневоднення, з'являються ознаки сильного зневоднення. В такому разі, людина однозначно і негайно потребує медичної допомоги.

Серед симптомів уже можуть бути:

прискорене серцебиття;

відчуття запаморочення;

короткочасна втрата свідомості.



Симптоми зневоднення організму / Інфографіка МОЗ

Що робити, щоб зменшити ризик зневоднення

Передусім подбайте про наявність води. В умовах війни у вашому сховищі має бути запас питної води з розрахунком на кожного члена сім'ї.

Пийте воду, коли відчуваєте спрагу. Під час зневоднення краще пити прохолодну воду. Вона швидко втамує спрагу. Не вживайте її залпом – пийте маленькими ковтками.

Уникайте вживання газованих напоїв, надмірно солодких напоїв, алкоголю, кофеїну.

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Як уникнути зневоднення організму / Інфографіка МОЗ

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