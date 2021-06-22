Як відбувалося дослідження

Група американських вчених досліджувала дані платформи Castlight Health про стан здоров'я 2,9 мільйона сімей в США за десять місяців 2020 року. Фахівці зосередилися на аналізі інформації про дні народження всіх членів сім'ї та підтверджених тестах на COVID-19 протягом двох тижнів після передбачуваного святкування цієї події.

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Вчені не знали точно, хто і як відзначав дитячі дні народження, тому керувалися універсальною моделлю поведінки американців – в США заведено влаштовувати великі вечірки з дітьми.

Дитячі дні народження найнебезпечніші

Результати показали стійкий зв'язок між святами та підвищеним ризиком передачі коронавірусної інфекції. У районах, де був зафіксований високий рівень захворюваності, ймовірність отримання позитивних тестів в сім'ях протягом двох тижнів після дня народження дитини була в середньому на 30% вищий, ніж в інших сім'ях. Ні погода, ні введені обмеження ніяк не впливали на ці показники.

Ризик зараження після дня народження дорослого члена сім'ї була більш ніж у два рази нижчим, ніж після дитячого дня народження. Автори дослідження не знають точної причини цього феномена, проте припустили, що доросла людина може відмовитися від галасливої ​​вечірки, в той час, як багато батьків не наважуються позбавити дитину довгоочікуваного свята.

Якщо ви збираєтеся неформально з сім'єю і друзями, ви можете втратити пильність і не надягнете маску. Ймовірно, вам здається, що члени сім'ї та друзі не несуть для вас такої загрози, як широка публіка,

– вважають вчені.

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