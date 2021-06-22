Які святкування найнебезпечніші під час пандемії

Під час пандемії багато людей відмовилися від святкування дня народження, весіль та інших важливих подій. Автори нового дослідження вважають, що багато людей схильні до небезпечної ілюзії про те, що від родичів і друзів неможливо заразитися, адже вони обов'язково вчасно повідомлять про тривожні симптоми.

Як відбувалося дослідження

Група американських вчених досліджувала дані платформи Castlight Health про стан здоров'я 2,9 мільйона сімей в США за десять місяців 2020 року. Фахівці зосередилися на аналізі інформації про дні народження всіх членів сім'ї та підтверджених тестах на COVID-19 протягом двох тижнів після передбачуваного святкування цієї події.

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Вчені не знали точно, хто і як відзначав дитячі дні народження, тому керувалися універсальною моделлю поведінки американців – в США заведено влаштовувати великі вечірки з дітьми.

Дитячі дні народження найнебезпечніші

Результати показали стійкий зв'язок між святами та підвищеним ризиком передачі коронавірусної інфекції. У районах, де був зафіксований високий рівень захворюваності, ймовірність отримання позитивних тестів в сім'ях протягом двох тижнів після дня народження дитини була в середньому на 30% вищий, ніж в інших сім'ях. Ні погода, ні введені обмеження ніяк не впливали на ці показники.

Ризик зараження після дня народження дорослого члена сім'ї була більш ніж у два рази нижчим, ніж після дитячого дня народження. Автори дослідження не знають точної причини цього феномена, проте припустили, що доросла людина може відмовитися від галасливої ​​вечірки, в той час, як багато батьків не наважуються позбавити дитину довгоочікуваного свята.

Якщо ви збираєтеся неформально з сім'єю і друзями, ви можете втратити пильність і не надягнете маску. Ймовірно, вам здається, що члени сім'ї та друзі не несуть для вас такої загрози, як широка публіка,

– вважають вчені.