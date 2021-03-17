Які цінності діти насправді засвоюють через телевізор

Джерело:UCLA
Дослідники з Каліфорнійського університету в США з'ясували, які телешоу були популярними у дітей та підлітків в 1967 – 2017 роках. А потім дослідили, як ці програми повпливали на їхнє світосприйняття.
Виявилось, що речі, які діти вважають важливими, змінювалися від десятиліття до десятиліття і залежали не лише від часу, але і від формату програми.
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Спершу науковці відібрали по 2 найпопулярніших телешоу серед глядачів від 8 до 12 років в кожному десятилітті.
Потім психологи проаналізували, які цінності були найважливішими для дітей і підлітків в кожному десятилітті. Серед них виявилися: популярність, доброта, прийняття себе, відчуття спільності, успішність тощо.
Вчені звернули увагу, що цінності, які засвоюють діти, змінювалися не тільки в залежності від десятиліття, а й в залежності від конкретної програми всередині кожної декади. До прикладу, шанувальники серіалів виділяли прийняття себе, доброту і прагнули бути частиною якоїсь спільноти. А ось любителі реаліті-шоу фокусувалися на бажанні бути відомими й прагнули підтримувати імідж.
Автори дослідження припускають, що реаліті-шоу подають жорстку конкуренцію і "перемогу за всяку ціну", як щось позитивне. Також такі шоу демонструють неправильну думку, як потрібно працювати, щоб стати успішним. Тож система цінностей у дітей і підлітків спотворюється.
Також психологи помітили, що поширення соцмереж супроводжується зростанням рівня нарцисизму і зниженням емпатії серед молодих людей.
Дослідники сподіваються, що їхній аналіз допоможе творцям телешоу робити більш корисний для дітей контент і вони краще розумітимуть, як їхня робота впливає на юних глядачів. Також це говорить про те, що батьки повинні допомагати дітям формувати систему цінностей.