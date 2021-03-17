Які цінності діти насправді засвоюють через телевізор

Дослідники з Каліфорнійського університету в США з'ясували, які телешоу були популярними у дітей та підлітків в 1967 – 2017 роках. А потім дослідили, як ці програми повпливали на їхнє світосприйняття.

Виявилось, що речі, які діти вважають важливими, змінювалися від десятиліття до десятиліття і залежали не лише від часу, але і від формату програми.

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Як проводилось дослідження:

Спершу науковці відібрали по 2 найпопулярніших телешоу серед глядачів від 8 до 12 років в кожному десятилітті.

У 1960 роках такими були "Шоу Енді Гріффіта" і "Шоу Люсі",

У 1970 – серіали "Щасливі дні" та Лаверн і Ширлі",

У 1980 – "Альф" та "Проблеми зростання",

У 1990 – "Сабріна – маленька відьма" й "Хлопець пізнає світ",

У 2000 – серіал "Ханна Монтана" і шоу "American Idol",

Для оцінки 2010 років психологи обрали 4 програми: "Америка шукає таланти", "Історії Райлі", "Грізна сімейка" і "Американський воїн-ніндзя".

Потім психологи проаналізували, які цінності були найважливішими для дітей і підлітків в кожному десятилітті. Серед них виявилися: популярність, доброта, прийняття себе, відчуття спільності, успішність тощо.

Результати аналізу:

Вчені з'ясували, що бажання бути знаменитим, яке впродовж 40 років не підіймалося вище 13 місця в рейтингу цінностей, стало найзначнішим у 2007 році й опустилося на 6 місце у 2017.

Необхідність бути частиною спільноти займала в рейтингу головні позиції до 2007 року, після чого опинилася на 11 місці.

Прагнення домогтися успіху за останні 50 років піднялося з 10 місця на 1.

Відданість традиціям втратила актуальність та впала з 4 на 16-й рядок рейтингу.

Вчені звернули увагу, що цінності, які засвоюють діти, змінювалися не тільки в залежності від десятиліття, а й в залежності від конкретної програми всередині кожної декади. До прикладу, шанувальники серіалів виділяли прийняття себе, доброту і прагнули бути частиною якоїсь спільноти. А ось любителі реаліті-шоу фокусувалися на бажанні бути відомими й прагнули підтримувати імідж.

Автори дослідження припускають, що реаліті-шоу подають жорстку конкуренцію і "перемогу за всяку ціну", як щось позитивне. Також такі шоу демонструють неправильну думку, як потрібно працювати, щоб стати успішним. Тож система цінностей у дітей і підлітків спотворюється.

Без соціальних мереж не обійшлося

Також психологи помітили, що поширення соцмереж супроводжується зростанням рівня нарцисизму і зниженням емпатії серед молодих людей.

Дослідники сподіваються, що їхній аналіз допоможе творцям телешоу робити більш корисний для дітей контент і вони краще розумітимуть, як їхня робота впливає на юних глядачів. Також це говорить про те, що батьки повинні допомагати дітям формувати систему цінностей.