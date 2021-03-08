Які тварини є переносниками коронавірусу: вчені назвали їх
Вчені виявили, що щонайменше 44 види тварин можуть заражатися коронавірусом і поширювати його, передаючи людині. У переліку цих тварин є й ті, з якими деякі люди контактують кожного дня.
Джерело:PNAS
Зокрема, це домашня худоба, чотирилапі улюбленці та багато ссавців. Про це дізнались китайські вчені – інформацію підтвердили експерти Школи медицини Маунтін-Синай у Нью-Йорку.
Цікаво Експериментальні ліки проти COVID-19 знизили рівень заразності вірусу
Експерти з'ясовували, як працюють у тварин так звані рецептори ACE2. Саме за допомогою них COVID-19 проникає всередину клітини.
Вчені ретельно досліджували тих тварин, які перебувають у тісному контакті з людиною, а це:
- велика і дрібна рогата худоба;
- домашні вихованці;
- мешканці зоопарків;
- жителі акваріумів.
Вразливі до коронавірусу
Потенційно вразливими до вірусу виявилися:
- коні;
- кішки;
- кози;
- хом'яки;
- бики і корови;
- великі панди;
- леопарди;
- горили;
- кашалоти;
- дельфіни;
- носороги та інші.
Головний висновок дослідників – коло тварин, через яких взагалі можливе поширення коронавірусу є набагато ширшим, ніж вважають.
Поділитися новиною