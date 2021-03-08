Які тварини є переносниками коронавірусу: вчені назвали їх

Вчені виявили, що щонайменше 44 види тварин можуть заражатися коронавірусом і поширювати його, передаючи людині. У переліку цих тварин є й ті, з якими деякі люди контактують кожного дня.

Зокрема, це домашня худоба, чотирилапі улюбленці та багато ссавців. Про це дізнались китайські вчені – інформацію підтвердили експерти Школи медицини Маунтін-Синай у Нью-Йорку.

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Експерти з'ясовували, як працюють у тварин так звані рецептори ACE2. Саме за допомогою них COVID-19 проникає всередину клітини.

Вчені ретельно досліджували тих тварин, які перебувають у тісному контакті з людиною, а це:

велика і дрібна рогата худоба;

домашні вихованці;

мешканці зоопарків;

жителі акваріумів.

Вразливі до коронавірусу

Потенційно вразливими до вірусу виявилися:

коні;

кішки;

кози;

хом'яки;

бики і корови;

великі панди;

леопарди;

горили;

кашалоти;

дельфіни;

носороги та інші.

, що експерименти проводили не на самих тваринах. Вчені лише використовували їхні клітини у лабораторних умовах.

Головний висновок дослідників – коло тварин, через яких взагалі можливе поширення коронавірусу є набагато ширшим, ніж вважають.