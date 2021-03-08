Які тварини є переносниками коронавірусу: вчені назвали їх

8 березня 2021 , 17:21
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Джерело:

PNAS

Вчені виявили, що щонайменше 44 види тварин можуть заражатися коронавірусом і поширювати його, передаючи людині. У переліку цих тварин є й ті, з якими деякі люди контактують кожного дня.

Зокрема, це домашня худоба, чотирилапі улюбленці та багато ссавців. Про це дізнались китайські вчені – інформацію підтвердили експерти Школи медицини Маунтін-Синай у Нью-Йорку.

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Експерти з'ясовували, як працюють у тварин так звані рецептори ACE2. Саме за допомогою них COVID-19 проникає всередину клітини.

Вчені ретельно досліджували тих тварин, які перебувають у тісному контакті з людиною, а це:

  • велика і дрібна рогата худоба;
  • домашні вихованці;
  • мешканці зоопарків;
  • жителі акваріумів.

Вразливі до коронавірусу

Потенційно вразливими до вірусу виявилися:

  • коні;
  • кішки;
  • кози;
  • хом'яки;
  • бики і корови;
  • великі панди;
  • леопарди;
  • горили;
  • кашалоти;
  • дельфіни;
  • носороги та інші.
Варто зазначити, що експерименти проводили не на самих тваринах. Вчені лише використовували їхні клітини у лабораторних умовах.

Головний висновок дослідників – коло тварин, через яких взагалі можливе поширення коронавірусу є набагато ширшим, ніж вважають.