Виявилось, що у містах українці зазвичай почуваються здоровішими. І на це впливає декілька чинників.

До теми Чи читають українці те, що написано на етикетках: цікаве опитування

Так, у містах почуваються здоровими 42% опитаних. А у сільській місцевості – 36%. У КМІС розповіли, що це може бути пов’язано як з умовами праці та рівнем матеріального добробуту (який у містах вищий), так і з доступністю послуг з охорони здоров’я та більш розвиненою мережею лікувальних установ у містах.

У порівнянні з 2020 роком, частка українців, які вважають себе здоровими, зменшилась на 9%. Натомість на 8% зросла частка тих людей, які вважають свій стан здоров'я посереднім.

Скільки українців почуваються здоровими: результати опитування

Загалом станом на квітень 2021 року, 40% опитаних дорослих жителів України оцінили своє здоров’я як хороше або дуже хороше, 46% – як посереднє або не змогли визначитись, а 14% – як погане або дуже погане.

Чим старша вікова група респондентів, тим менш люди відчувають себе здоровими. Так, серед людей у віці від 18 до 29 років здоровими почуваються 66%, у віковій групі 30 – 39 років – 57%, 40 – 49 років – 47%, 50 – 59 років – 28%, 60 – 69 років – 16%, а люди у віці 70 років і старші – 13%.

Чоловіки зазвичай вважають себе здоровішими, аніж жінки: якщо серед чоловіків 50% оцінюють своє здоров’я як хороше або дуже хороше, то серед жінок – 32%. Серед чоловіків 9% оцінюють своє здоров’я як погане або дуже погане, а серед жінок – 19% (Таблиця 3). Це може бути пов’язане з тим, що середня тривалість життя жінок в Україні приблизно на 10 років вища, ніж у чоловіків (77 років у жінок і 67 – у чоловіків).

Чим кращий матеріальний рівень життя, тим вища частка тих, хто має хороше здоров’я. Якщо серед найменш заможних (тих, кому не вистачає грошей навіть на їжу) здоровими себе назвали лише 14%, то серед людей із високим рівнем матеріального добробуту (можуть дозволити собі покупку дорогих речей) – 47%, а серед людей із дуже високим рівнем фінансового забезпечення – 64%.

Також стан здоров’я є важливою умовою для відчуття щастя: серед тих, хто має хороше або дуже хороше здоров’я, щасливими почуваються 85%, а серед тих, хто має погане або дуже погане здоров’я, щасливими є 40% опитаних.

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