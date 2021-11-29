Серед поширених ускладнень внаслідок COVID-19: інсульт, кровотеча та порушення роботи різних органів.

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Наше дослідження показує, що ускладнення з боку центральної нервової системи є важливою причиною захворюваності та смертності в цій руйнівній пандемії,

– сказав провідний автор дослідження Скотт Х. Фаро.

Доктор Фаро ініціював дослідження після того, як виявив, що наявна література щодо ускладнень з боку центральної нервової системи у госпіталізованих COVID-пацієнтів ґрунтується на відносно невеликій кількості випадків.

Щоб отримати повнішу картину, він та його колеги проаналізували майже 40 000 випадків госпіталізації пацієнтів із позитивним діагнозом COVID-19 із 7 університетських лікарень США та 4 західноєвропейських університетських клінік. Цих пацієнтів госпіталізували з вересня 2019 року по червень 2020 року. Їхній середній вік становив 66 років, а чоловіків було вдвічі більше, ніж жінок.

Результати аналізу:

Найчастішою причиною госпіталізації були сплутаність свідомості та зміна психічного статусу, за яким слідувала лихоманка.

Багато пацієнтів страждали на такі супутні захворювання, як: гіпертонія, серцеві захворювання та діабет.

Було виявлено 442 гострі результати нейровізуалізації, які, швидше за все, були пов'язані з вірусною інфекцією. Загальна частота ускладнень з боку центральної нервової системи у цій групі пацієнтів становила 1,2%. Захворюваність 1,2% означає, що трохи більше одного зі 100 пацієнтів, які надійшли до лікарні з COVID-19, матимуть проблеми з мозком.

Найбільш частим ускладненням був ішемічний інсульт із частотою 6,2%, за яким йшли внутрішньочерепний крововилив (3,72%) та енцефаліт (0,47%), запалення головного мозку.

Дослідники також виявили невеликий відсоток незвичайних результатів, таких як гострий дисемінований енцефаломієліт, запалення головного та спинного мозку та синдром задньої оборотної енцефалопатії – синдром, який імітує багато симптомів інсульту.