Вчені вивчали вакцини Pfizer і Moderna

Дослідники стверджують, що технологія мРНК, за принципом якої діють вакцини Pfizer і Moderna, формує в організмі багаторівневий захист від коронавірусу.

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Тож, люди, які отримали щеплення цими препаратами мають усі шанси на успішне протистояння новим штамам коронавірусу. У дослідженні є детальне пояснення того, як працює цей багаторівневий захисний механізм.

Тільки час покаже, чи так це насправді, але це може виявитися дуже гучною і доброю новиною,

– зазначив Джоел Бленксон, професор медицини з медичної школи Джонса Гопкінса в Балтиморі.

Механізм дії мРНК-вакцин

Вчені проаналізували зразки крові пацієнтів, які отримали щеплення вакцинами Pfizer або Moderna.

мРНК-вакцини роблять одразу дві речі:

Передусім вони стимулюють імунну систему виробляти антитіла, які не дають коронавірусу заражати клітини організму.

Водночас мРНК-вакцини змушують імунну систему виробляти так звані допоміжні Т-клітини, які називаються лімфоцити CD4+ T.

Увага! Т-клітини фактично знищують інфіковані клітини організму. Основою такого захисного механізму є клітина CD8+, вона і є найважливішою зброєю імунної системи.

Дослідники вважають, що Т-клітини зможуть тримати "на прицілі" будь-який різновид коронавірусу, навіть якщо ефективність антитіл, які організм виробив для боротьби з попередньою ітерацією вірусу, впаде.

То як бути з мутаціями?

Простіше кажучи, поява нового штаму коронавірусу може призвести до того, що антитіла більше не будуть ефективні. Але тут спрацює наступний рівень захисту, який дають мРНК-вакцини — Т-клітини знищать клітини організму, заражені новим штамом коронавірусу.

За словами Бленксона, антитіла і Т-клітини розпізнають різні фрагменти спайк-білка коронавірусу. І не так уже й важливо, на який фрагмент реагують антитіла, тому що Т-клітини все одно розпізнають вірус.

Що це означає? Навіть якщо нові штами коронавірусу зможуть вислизнути від антитіл і почнуть заражати клітини організму, Т-клітини, які виробляються після мРНК-вакцини, зможуть знищити заражені клітини до того, як вірус розмножиться настільки, щоб викликати серйозну форму захворювання.

За словами Сьюзан Джадд, епідеміолога з університету штату Алабама, дослідження показує, що мРНК-вакцини можуть зупинити поширення різних штамів коронавірусу.

Деякі дослідники вважають, що аденовірусні вакцини також можуть виявитися ефективними, провокуючи виробництво Т-клітин імунною системою.