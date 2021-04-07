Які вакцини очікують в Україні і коли: Степанов оголосив графік
МОЗ запевнив, що країна може розраховувати на 32 млн доз вакцин. Перші контракти на поставку в Україну вакцини від коронавірусу можуть бути повністю закриті ще до кінця весни.
Джерело:24 канал
Скільки вакцин отримаємо
Україна може розраховувати на 32 мільйони доз вакцин. Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
До теми Степанов поскаржився, що на закупівлю вакцин від COVID-19 не вистачає грошей
На сьогодні Україна домовилася про постачання вакцин від COVID декількох виробників. Є контракти на поставки 24 мільйонів доз вакцин,
– зазначив Степанов.
Яких виробників
- 10 млн доз вакцини від компанії Pfizer – поставки протягом року;
- 10 млн доз вакцини Novavax – постачання якої почнуться в липні 2021 року;
- 3 млн доз вакцини Covishield – 500 тисяч вже майже використали, ще 1,5 млн доз будуть поставлені протягом квітня-травня;
- 2 млн доз вакцини від компанії Sinovac – 215 тисяч доз вже знаходяться в Україні;
- 8 млн доз вакцини з глобального механізму COVAX (різні виробники).
Коротко про вакцинальну кампанію в Україні
- У МОЗ прогнозують повне подолання COVID-19 в Україні до кінця 2021 року. Для цього потрібно щепити 70% дорослого населення України.
- Наразі вакцинація в країні триває препаратом Covishield (AstraZeneca). Усього проти COVID-19 щепили 320 265 людей, з яких 15 585 – отримали ін'єкцію за минулу добу.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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