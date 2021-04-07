Які вакцини очікують в Україні і коли: Степанов оголосив графік

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Джерело:

24 канал

МОЗ запевнив, що країна може розраховувати на 32 млн доз вакцин. Перші контракти на поставку в Україну вакцини від коронавірусу можуть бути повністю закриті ще до кінця весни.

Скільки вакцин отримаємо

Україна може розраховувати на 32 мільйони доз вакцин. Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

До теми Степанов поскаржився, що на закупівлю вакцин від COVID-19 не вистачає грошей

На сьогодні Україна домовилася про постачання вакцин від COVID декількох виробників. Є контракти на поставки 24 мільйонів доз вакцин,
– зазначив Степанов.

Яких виробників

  • 10 млн доз вакцини від компанії Pfizer – поставки протягом року;
  • 10 млн доз вакцини Novavax – постачання якої почнуться в липні 2021 року;
  • 3 млн доз вакцини Covishield – 500 тисяч вже майже використали, ще 1,5 млн доз будуть поставлені протягом квітня-травня;
  • 2 млн доз вакцини від компанії Sinovac – 215 тисяч доз вже знаходяться в Україні;
  • 8 млн доз вакцини з глобального механізму COVAX (різні виробники).
Зверніть увагу! Попередньо Максим Степанов повідомив, що Україні не вистачає ще 6,5 мільярда гривень для закупівлі необхідних доз вакцини проти коронавірусу.

Коротко про вакцинальну кампанію в Україні


Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу