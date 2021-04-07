Які вакцини очікують в Україні і коли: Степанов оголосив графік

Джерело:24 канал
МОЗ запевнив, що країна може розраховувати на 32 млн доз вакцин. Перші контракти на поставку в Україну вакцини від коронавірусу можуть бути повністю закриті ще до кінця весни.
Україна може розраховувати на 32 мільйони доз вакцин. Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
До теми Степанов поскаржився, що на закупівлю вакцин від COVID-19 не вистачає грошей
На сьогодні Україна домовилася про постачання вакцин від COVID декількох виробників. Є контракти на поставки 24 мільйонів доз вакцин,
– зазначив Степанов.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу