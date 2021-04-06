Які вакцини повинні надійти в Україну у квітні
6 квітня відбулася селекторна нарада з президентом Володимиром Зеленським. Під час неї МОЗ розповіли, які COVID-вакцини очікує Україна вже у квітні.
Джерело:Офіс Президента
У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в середині квітня Україна очікує перші постачання вакцина у межах програми COVAX. Окрім цього, повинна надійти нова партія китайського препарату Sinovac.
До теми Степанов заявив, що можливості медичної системи України вичерпано
Зауважимо, що загальна кількість доз вакцин від коронавірусу, підтвердження на отримання яких вже отримала Україна, становить 22 мільйони. Нещодавно міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що впродовж тижня Україна може законтрактувати ще 10 мільйонів доз вакцин.
Нагадаємо, що Україна очікує препарати від 4 компаній: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax. Частина з них надійде в рамках COVAX. Згідно з умовами співпраці з міжнародною організацією, спершу Україна отримає 1,7 мільйона доз AstraZeneca та 117 тисяч доз Pfizer. Загалом в межах COVAX Україна повинна отримати 8 мільйонів доз вакцин.
Темпи вакцинації в Україні
- Нині для вакцинації в Україні використовують тільки препарат від AstraZeneca (Covishield).
- 25 березня в Україну надійшли ще 215 тисяч доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Вакцинація ще не розпочалась, оскільки нині препарат проходить лабораторний аналіз. Окрім цього, держпідприємству "Медичні закупівлі" не надали усіх необхідних документів.
- Темпи вакцинальної кампанії досить повільні. За минулу добу щеплення зробили всього 12 256 мешканців країни.
- Першу дозу вакцини отримали 304 678 громадян, а другу всього 2 людини.
- Станом на 5 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались всього 413 561 людей.
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