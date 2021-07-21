Які види сексуальних фетишів найпоширеніші

Сексуальний фетишизм – це статевий потяг до предметів і об'єктів, які зазвичай не вважаються сексуальними. Наприклад, може бути статевий потяг або збудження від ніг, взуття на підборах, нейлонових панчіх або татуювань.

У Болонському університеті вирішили виявити найбільш поширені види фетишів. Для цього автори дослідження з 2004 по 2007 рік аналізували вподобання не менше 5000 осіб, дані зібрали з 381 тематичного онлайн-форуму.

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В результаті фетиші розділили на дві категорії: пов'язаний з тілом і спрямований на предмети.

Найпоширеніші фетиші пов'язані з тілом

Серед тілесних фетишів перше місце займають ступні та пальці ніг, потім рідини – кров, сеча, сльози, виділення; потім волосся на голові та форми тіла – повний, стрункий, високий або невеликого росту. Найменш бажаними виявилися нігті, вуха, ніс, шия і запах тіла.

Найпоширеніші фетиші пов'язані з предметами

Фетиш на предмети очолили панчохи, спідниці, взуття та спідня білизна. Деякі люди збуджуються від підгузників для дорослих, слухових апаратів, катетерів і кардіостимуляторів, причому в дослідженні не вказано, чи повинен кардіостимулятор бути всередині людини або просто лежати в коробці. Для порівняння: про потяг до слухових апаратів заявили 1500 учасників форуму, а до кардіостимуляторів – всього два.

Згідно з отриманими даними, потяг до об'єктів, які не пов'язані з тілом, наприклад до брудного посуду або до певних подій і поведінки, вкрай рідкісні. І все-таки автори виявили групу з 1 182 учасників, які заявляли про сексуальне інтерес до дівчатам, які грають з повітряними кульками.

Як зрозуміти що у вас є фетишизм

Фетишизм може бути направлений на що завгодно. Це можуть бути наручний годинник, нестандартна поведінка, наприклад, коли дорослий поводиться як дитина або як кінь. У людини може бути один фетиш чи кілька, головне, що це потяг необхідно, щоб отримати задоволення від сексу і досягти оргазму.

Цим фетиш відрізняється від інших сексуальних практик, наприклад від БДСМ або рольових ігор, які можуть посилити сексуальний потяг, але не так важливі для отримання оргазму. Простіше кажучи, якщо людина збуджується, коли бачить партнера в шкіряних штанях, – це звичайна сексуальна поведінка, а якщо він не може кінчити, поки партнер не одягнеться в шкіру, або якщо не отримує без цього максимального задоволення – це вже фетишизм.